أخبار الوادي الجديد| بدء الإجراءات التنفيذية لميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. وانطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بدء الإجراءات التنفيذية لميكنة صندوق استصلاح الأراضي

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد شركة باراديس للذكاء الاصطناعي وكيل شركة مايكروسوفت؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لمشروع ميكنة وتطوير صندوق استصلاح الأراضي والوحدة الحسابية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مجدي الفرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي للشركة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وموظفي الوحدة الحسابية بالديوان العام.

وشهد اللقاء عرضًا وافيًا لانطلاق مشروع ميكنة الوحدة الحسابية والنظام الجديد الذي تم إعداده لهذا الغرض، وأوضحت نائب المحافظ أن المشروع يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة لرقمنة الجهاز الإداري، لافتةً أنه من المستهدف تنفيذ حوكمة كاملة للهيكل الإداري للمحافظة على مراحل، تبدأ بالوحدة الحسابية، تليها بقية الإدارات التابعة للديوان، ثم الوحدات المحلية للمراكز ثم المديريات؛ بما يضمن حوكمة منظومة العمل وتطويرها وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة من خلالها، وتوفير بيانات متكاملة لدى متخذي القرار، وذلك كمنحة متكاملة من شركة مايكروسوفت بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات.

وأشارت نائب المحافظ أنه تم تصميم منصة رقمية متكاملة تشمل أعمال الوحدة الحسابية والتي يشملها نطاق عمل المشروع حاليًا، حيثُ تنطلق أعمال التدريب العملي للعاملين بها بدءًا من الأحد القادم، مؤكدةً على تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمل الفريق، وموجهةً بحصر كافة المقترحات والمتطلبات الخاصة بمنظومة العمل، كما قدمت الشكر والتقدير للحضور آملةً تحقيق النتائج المرجوة .



انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني بجامعة الوادي الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية الزراعة تحت عنوان التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى تحقيق الأمن الغذائى والذى يستضيفه مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد فى الفترة من 16 الى 17 من فبراير لعام 2025 وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وعدد من الباحثين من مختلف كليات الزراعة بالجامعات المصرية والشركات الراعية والقطاع الزراعى بالوادى الجديد.

وفى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى والتى رحب فيها باللواء نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له والأشقاء من السعودية والجزائر وليبيا ووفد الصين المشارك بالمؤتمر ومرحبا بالسادة الحضور من مختلف كليات الزراعة بالجامعات المصرية والجهات البحثية والشركات الداعمة والراعية للمؤتمر العلنى الدولى الثانى بجامعة الوادى الجديد.

وقال رئيس الجامعة فى كلمته إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تطوير القطاع الزراعي في مصر. من خلال تقنياتنا المتقدمة وتقديم حلولا ذكية تساعد الباحثين و المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين إنتاجيتهم التنبؤ بالمحاصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، نقدم توقعات دقيقة لإنتاجية المحاصيل، مما يساعد المزارعين فى مختلف محافظات مصر على التخطيط بشكل أفضل.



وفى كلمة الاستاذ الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر اكد أن المؤتمر يتناول عدة محاور، منها:

التنمية المستدامة للأراضي والمياه

وتقنيات الزراعة الذكية

وتحسين إنتاجية وجودة البساتين

ومزارع الإنتاج الحيواني الذكية

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الدواجنبالاضافة الى الاقتصاد الزراعي والتنمية المستدامةواستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وعلاج أمراض النبات.



وأكد أيضًا مشاركة شركات رائدة في إنتاج وتوزيع الخضروات والفواكه الطازجة، متخصصة في تقديم منتجات زراعية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات، مع التركيز على الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد.

واكد رئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق التكامل الرقمي في الزراعة ودعم استراتيجيات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير.

بالإضافة إلى مناقشة عددًا من الأبحاث التي تحمل أفكارًا واضحة وأهدافًا محددة، والتي تم تقديمها عبر موقع المؤتمر. كما يهدف إلى زيادة كفاءة الزراعة وتحويل الممارسات الزراعية إلى نظم متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

هذا وقد قدم المشاركون فى المؤتمر شكرهم وتقديرهم للاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة واللجنة المنظمة للمؤتمر على حسن التنظيم معربين عن املهم أن يخرج المؤتمر بتوجيهات تساعد متخذى القرار فى الاستفادة من الأبحاث العلمية فى تحقيق الأمن الغذائي.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والجنة المنظمة بتكريم عدد من القيادات والشخصيات العامة والشركات الراعية للمؤتمر و الداعمة للتنمية الزراعية بالوادى الجديد.



تعليم الوادى الجديد يستكمل البرنامج التعليمى العلاجي لتلاميذ قرى الأربعين بباريس



أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد، استكمال برنامجه التعليمي العلاجي لتلاميذ قرى الأربعين بإدارة باريس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب بالمناطق النائية البرنامج، حيث يهدف إلى تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مع تنفيذ تقييمات دائمة للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ، ورصد النتائج بصفة دائمة، بالاستعانة بفريق الدعم الفنى ذوى الخبرات.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة.