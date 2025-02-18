قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري ريدناب: عمر مرموش موهبة رائعة لكن هناك محمد صلاح واحد فقط
بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم.. كيف تحصل على سلفة المعاش من البريد؟
قلة تربية.. أمير عزمي يوجه رسائل نارية بعد رحيل جروس
يوسف أيمن: تجربتي مع الأهلي لم تكن موفقة وكولر لم يكن واضحًا معي
حكم التأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
وضع حجر الأساس لمحطة معالجة المخلفات في القليوبية.. خطوة نحو بيئة أنظف
تعرف على أهم الصادرات المصرية لقبرص.. تفاصيل
فوكسكون تخطط لشراء أسهم نيسان بعد فشل مفاوضات هوندا
ارتفاع عدد المصابين في حادث تحطم طائرة "دلتا إيرلاينز" بمطار تورونتو إلى 18 جريحًا
بن شرقي جاهز للقمة بنسبة 100% ومشاركته تتحدد خلال التدريبات
رئيس شعبة الدواجن يكشف توقعاته للأسعار في رمضان
أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| بدء الإجراءات التنفيذية لميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. وانطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بدء الإجراءات التنفيذية لميكنة صندوق استصلاح الأراضي

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد شركة باراديس للذكاء الاصطناعي وكيل شركة مايكروسوفت؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لمشروع ميكنة وتطوير صندوق استصلاح الأراضي والوحدة الحسابية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مجدي الفرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي للشركة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وموظفي الوحدة الحسابية بالديوان العام.

وشهد اللقاء عرضًا وافيًا لانطلاق مشروع ميكنة الوحدة الحسابية والنظام الجديد الذي تم إعداده لهذا الغرض، وأوضحت نائب المحافظ أن المشروع يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة لرقمنة الجهاز الإداري، لافتةً أنه من المستهدف تنفيذ حوكمة كاملة للهيكل الإداري للمحافظة على مراحل، تبدأ بالوحدة الحسابية، تليها بقية الإدارات التابعة للديوان، ثم الوحدات المحلية للمراكز ثم المديريات؛ بما يضمن حوكمة منظومة العمل وتطويرها  وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة من خلالها، وتوفير بيانات متكاملة لدى متخذي القرار، وذلك كمنحة متكاملة من شركة مايكروسوفت بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات.

وأشارت نائب المحافظ أنه تم تصميم منصة رقمية متكاملة تشمل  أعمال الوحدة الحسابية والتي يشملها نطاق عمل المشروع حاليًا، حيثُ تنطلق أعمال التدريب العملي للعاملين بها بدءًا من الأحد القادم، مؤكدةً على تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمل الفريق، وموجهةً بحصر كافة المقترحات والمتطلبات الخاصة بمنظومة العمل، كما قدمت الشكر والتقدير للحضور آملةً تحقيق النتائج المرجوة .
 

انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني بجامعة الوادي الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية الزراعة تحت عنوان التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى تحقيق الأمن الغذائى والذى يستضيفه مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد فى الفترة من 16 الى 17 من فبراير لعام 2025 وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وعدد من الباحثين من مختلف كليات الزراعة بالجامعات المصرية  والشركات الراعية والقطاع الزراعى بالوادى الجديد.

وفى الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى والتى  رحب فيها باللواء نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له  والأشقاء من السعودية والجزائر وليبيا ووفد الصين المشارك بالمؤتمر  ومرحبا  بالسادة الحضور من مختلف  كليات الزراعة بالجامعات المصرية والجهات البحثية والشركات الداعمة والراعية للمؤتمر العلنى الدولى الثانى بجامعة الوادى الجديد.

وقال رئيس الجامعة فى كلمته  إن  الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تطوير القطاع الزراعي في مصر. من خلال تقنياتنا المتقدمة  وتقديم  حلولا ذكية تساعد الباحثين و المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين إنتاجيتهم التنبؤ بالمحاصيل  باستخدام الذكاء الاصطناعي، نقدم توقعات دقيقة لإنتاجية المحاصيل، مما يساعد المزارعين فى مختلف محافظات  مصر  على التخطيط بشكل أفضل.


وفى كلمة الاستاذ الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر اكد أن المؤتمر يتناول عدة محاور، منها:
التنمية المستدامة للأراضي والمياه
وتقنيات الزراعة الذكية
وتحسين إنتاجية وجودة البساتين
ومزارع الإنتاج الحيواني الذكية
وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الدواجنبالاضافة الى الاقتصاد الزراعي والتنمية المستدامةواستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وعلاج أمراض النبات.


وأكد أيضًا مشاركة شركات رائدة في إنتاج وتوزيع الخضروات والفواكه الطازجة، متخصصة في تقديم منتجات زراعية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات، مع التركيز على الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد.

واكد رئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق التكامل الرقمي في الزراعة ودعم استراتيجيات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير.
بالإضافة إلى مناقشة  عددًا من الأبحاث التي تحمل أفكارًا واضحة وأهدافًا محددة، والتي تم تقديمها عبر موقع المؤتمر. كما يهدف إلى زيادة كفاءة الزراعة وتحويل الممارسات الزراعية إلى نظم متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
هذا وقد قدم  المشاركون فى المؤتمر شكرهم وتقديرهم للاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة واللجنة المنظمة للمؤتمر على حسن التنظيم معربين عن املهم أن يخرج المؤتمر بتوجيهات تساعد متخذى القرار فى الاستفادة من الأبحاث العلمية فى تحقيق الأمن الغذائي.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والجنة المنظمة بتكريم عدد من القيادات والشخصيات العامة  والشركات الراعية  للمؤتمر و الداعمة للتنمية الزراعية بالوادى الجديد.


تعليم الوادى الجديد يستكمل البرنامج التعليمى العلاجي لتلاميذ قرى الأربعين بباريس


أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد، استكمال برنامجه التعليمي العلاجي لتلاميذ قرى الأربعين بإدارة باريس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب بالمناطق النائية البرنامج، حيث يهدف إلى تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مع تنفيذ تقييمات دائمة للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ، ورصد النتائج بصفة دائمة، بالاستعانة بفريق الدعم الفنى ذوى الخبرات.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة.

فعاليات نائب محافظ الوادي الجديد الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

ترشيحاتنا

الثوم

ماذا يحدث للجسم عند تناول فصين من الثوم النيء يوميا .. نتائج مذهلة

الكمثرى

إوعي ترميها.. فوائد قشر الكمثرى تفوق التوقعات| تمنع السرطان والسكتة

الكفتة البانيه

لذيذة وجديدة ورخيصة.. طريقة عمل الكفتة البانيه

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

منة شلبي وأحمد السعدني

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني.. صورة جديدة كشفت كل الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد