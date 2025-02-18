هاري ريدناب: عمر مرموش موهبة رائعة لكن هناك محمد صلاح واحد فقط

تحدث هاري ريدناب مدرب فريق توتنهام الإنجليزي السابق، عن تألق محمد صلاح وعمر مرموش في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الفترة الماضية.

وقال هاري ريدناب في حواره مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"ليفربول في حالة رائعة لا استطيع حقا ان ارى مانشستر سيتي يهزم ليفربول، الريدز في الوقت الحالي هو أفضل فريق في الدوري الانجليزي الممتاز بالتاكيد وربما حتى أفضل فريق في اوروبا".

وأضاف:"سيذهبون هذا الأسبوع إلى مانشستر سيتي ويذهبون أيضا إلى ريال مدريد أعتقد انهم ربما يخرجون من دوري ابطال اوروبا".

وأكمل:"ليفربول يزداد قوة وهو الان في افضل حالاته، لديهم محمد صلاح افضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز انه لاعب كرة قدم لا يصدق واعتقد انه قد يفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام اذا تمكن ليفربول من الفوز بدوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي الممتاز فسوف يستحق ذلك".

وأردف:"عمر مرموش موهبة شابة رائعة، هل يمكن ان يكون محمد صلاح القادم؟ هناك محمد صلاح واحد فقط. ولكنه لاعب مميز للغاية وانا متأكد من انه سيحظى بمسيرة رائعة هنا في انجلترا".

واختتم حديثه قائلًا:"ليفربول هو افضل فريق في الدوري الانجليزي الممتاز لديهم افضل تشكيلة. لقد قام ارني سلوت بعمل رائع. لقد جاء وترك الامور تسير بشكل جيد دون القيام بالكثير من التغييرات. كان لديهم فريق جيد ومجموعة جيدة من اللاعبين وقد ترك الامور تسير على ما يرام. انا متاكد من انهم سيفوزون بالدوري".