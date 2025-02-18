أيمن رجب: توقعت خسارة الاسماعيلي بنتيجة كبيرة أمام الأهلي.. والفريق مهدد بالهبوط

علَقَ أيمن رجب نجم نادي الاسماعيلي السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي مساء أمس الأحد، برباعية نظيفة في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال أيمن رجب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

الاسماعيلي كان خارج الخدمة أمام الأهلي طوال المباراة، ولم يقدم الآداء المنتظر، وهناك فارق فني كبير بين الفريقين، وتوقعت الخسارة بنتيجة كبيرة نظرًا للغيابات التي عانى منها الدراويش وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم، محمد بيومي، محمد حسن، وخالد النبريصي، وغيرهم.

وأضاف: وضع الاسماعيلي هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة، والفريق بات مهددًا بالفعل بالهبوط إلى دوري المحترفين، كما أنه لا يوجد لاعبين يستطيعون صناعة الفارق كما حدث الموسم الماضي حينما لعب عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي دورًا كبيرًا في إبقاء الفريق بالممتاز.