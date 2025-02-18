مشروع قانون في الكونجرس لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة فيدرالية

تقدّمت النائبة الجمهورية عن نيويورك، كلوديا تيني، بمشروع قانون يهدف إلى إعلان يوم ميلاد الرئيس السابق دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية رسمية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا حول تكريم إرث ترامب السياسي.

وأطلقت تيني على التشريع اسم “قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم”، حيث يتزامن تاريخ ميلاد ترامب مع يوم العلم، الذي تحتفل به الولايات المتحدة سنويًا في نفس اليوم.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضحت تيني دوافعها قائلة “كما تم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب، تكريمًا لدوره كمؤسس العصر الذهبي لأمريكا”

وبعد تقديم مشروع القانون، نشرت تيني رسالة أخرى أشادت فيها بإرث ترامب وتأثيره على الأمريكيين، قائلة “لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرًا على بلادنا من دونالد ترامب”

وأضافت “تقدمت بتشريع يجعل عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، لضمان تخليد إسهاماته في عظمة أمريكا إلى الأبد”

ويأتي مشروع تيني كأحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وسياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولًا".

وفي الشهر الماضي، طرح النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، أديسون ماكدويل، مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل اسم ترامب، في خطوة أثارت نقاشًا سياسيًا واسعًا حول دوره في التاريخ الأمريكي الحديث.