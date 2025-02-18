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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يلتقي ألو ايجيبت.. ونبيه يواصل بث الروح القتالية فى اللاعبين

منتخب الشباب
منتخب الشباب
عمرو الحلواني

صرح حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بأن المنتخب سيلعب مباراة ودية مع ألو ايجيبت غدا "الاربعاء" فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر باستاد المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر وذلك فى ختام التجمع الأول للمعسكر المفتوح الذى انتظم فيه  المنتخب ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار أبريل المقبل وهى البطولة المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي .

وقال حماده أنور ، إن التجمع الأول حرص خلاله الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على منح عدد كبير من الوجوه الجديدة الفرصة كاملة وذلك قبل بدء التجمع الثاني الذى يقام اعتبارا من الخميس إلى ٢٨ فبراير الجاري وسيشهد ضم المتميزين مع القدامى للوقوف على الشكل والقوام الأساسي للمنتخب الذى تنتظره تحديات قوية فى البطولة بعد وقوعه فى المجموعة الثانية التى تضم معه : المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وأشاد المدير الإداري لمنتخب الشباب بالروح القتالية التى يزرعها نبيه مبكرا فى نفوس اللاعبين باعتبارها أحد الصفات الإدارية التى يتميز بها الفراعنة فى القارة السمراء.

ويضم جهاز المنتخب كلا من : اسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب أسامة نبيه

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