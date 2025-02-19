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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيسي في إسبانيا .. فرص استثمارية كبرى في الطاقة والفندقة.. ونتوجّه لأن نكون مركزًا للصناعات البحرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار
  • الرئيس السيسي : 
    تقديم كافة التسهيلات لشركات السياحة الإسبانية 
    حريصون على جذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية
    نتوجه لأن تكون مركزاً للصناعات البحرية وخدماتها
    مصر تقدم فرص إستثمارية كبرى في قطاع الطاقة
    تسهيلات وحوافز جاذبة للشركات الأجنبية للعمل في مصر
    تذليل أي عقبات أمام المستثمرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، حيث أكد خلال لقاءاته على حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لشركات السياحة الإسبانية، وجذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعات البحرية والطاقة المتجددة.

استقبال رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية:

استقبل الرئيس السيسي في مقر إقامته بالعاصمة مدريد سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، إحدى أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق في مصر، في إطار خطة الدولة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، ووضع مقاصد سياحية مصرية على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الرئيس السيسي التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الإسبانية المتخصصة في السياحة والخدمات الفندقية، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع مجموعة "بارسيلو" لزيادة معدلات السياحة الإسبانية إلى مصر.

استقبال رئيس شركة "نفانتيا" الإسبانية:

كما استقبل الرئيس ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة. وناقش اللقاء فرص التعاون مع الشركة في مجال الصناعات البحرية، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بتوطين هذه الصناعات وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعات البحرية وخدماتها.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أنشطة الشركة في إنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا، حيث أبدت الشركة اهتمامًا بالاستثمار في مصر، نظرًا للمقومات التي تتمتع بها البلاد في قطاع الطاقة. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز الجاذبة للشركات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتعزيز الاستثمارات في مصر.

توجهات مصر الاستثمارية:

أكد الرئيس السيسي خلال لقاءاته أن مصر تقدم فرصًا استثمارية كبرى في قطاعات السياحة والصناعات البحرية والطاقة المتجددة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية الرائدة في هذه المجالات. كما شدد على التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشركات العاملة في السوق المصري.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

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