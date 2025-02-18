4 قضايا.. هل يتم إيقاف القيد عن نادي الزمالك مجددا؟

أصبح نادي الزمالك في موقف صعب يهدد قيد الفريق في الانتقالات المقبلة نتيجة لوجود أربع قضايا قانونية.

هذه القضايا تتعلق بمستحقات مالية للاعبين سابقين، وتؤكد حاجة النادي إلى معالجة هذه المشاكل بشكل سريع لضمان استمرارية الفريق واستعداداته للمنافسات القادمة.

أزمة باتشيكو والزمالك

أحد أبرز القضايا هو ما يتعلق بالمدرب السابق، باتشيكو، الذي يصر على الحصول على جميع مستحقاته المالية والتي تبلغ 819 ألف دولار. هذا المطلب يضيف عبئًا ماليًا على إدارة النادي، مما يتطلب منهم اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة هذا الأمر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما لجيمي باتشيكو بالحصول علي 450 ألف يورو مستحقات متأخرة، بالإضافة إلي 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول علي قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم بحصول المدير الفني على 819 ألف يورو.

وكان باتشيكو قد رفض تسوية مستحقاته مع نادي الزمالك، وتعنت بالحصول علي جميع مستحقاته بالكامل.

قضايا أخرى على الزمالك

بالإضافة إلى قضية باتشيكو، هناك ثلاث قضايا أخرى تتعلق بلاعبين سابقين، وهم فرجاني ساسي وإبراهيما نداي، وأخيرا كونراد ميشالاك. هذه القضايا تتمتع بنفس الأهمية، حيث إذا لم يتم حلها فإنها قد تؤثر سلبًا على قيد الفريق في الميركاتو المقبل.

كما أن إدارة نادي الزمالك مطالبة أيضًا بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق. الأسماء البارزة في هذه القائمة تشمل زيزو وعبد الله السعيد ومحمود الوشن وحمزة المثلوثي وعمر جابر. لكن يبدو أن الأمور المالية تعيق هذه التجديدات، حيث تعاني الإدارة من صعوبات اقتصادية.

هل يتم إيقاف قيد الزمالك؟

في سياق متصل، قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادى الزمالك بات مهددًا بإيقاف قيده من جديد، بسبب قضية البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، ومستحقاته التي تقدر بـ819 ألف يورو.

وقال هانى حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر حكما من قبل، يقضي بحصول المدرب البرتغالي باتشيكو على 819 ألف يورو، بما يعادل حاليا 43 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن جيمي باتشيكو، يرفض حتى الآن تسوية مستحقاته، ويتمسك بالحصول عليها كاملة، والزمالك تلقى اتصالات تفيد بأن الطعن جرى رفضه، وبالتالي سيجري منح النادي مهلة من أجل حل الأزمة.

وأوضح أنه في حال موافقة باتشيكو سيتعرض الزمالك لإيقاف قيد من جديد، وأن الهدف من الطعن اكتساب بعض الوقت لمحاولة جديدة للتفاوض.

واختتم: ما يعيب الخطوة أن الغرامة يضاف إليها غرامات تأخير، بالتالى مجلس الزمالك ينتظر وصول قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، خلال أيام قليلة، وبعدها سيتحرك المجلس لحل الأمر.