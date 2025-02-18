قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد رسمي من "علوم الإسكندرية" حول واقعة تسمم القطط والكلاب داخل حرم الكلية
الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الأول لـ مسلسل "أهل الخطايا"
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن على نجاح عمليته الجراحية
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وسيلتك الأسكتلندي
أستاذ علوم سياسية: لا صوت يعلو فوق غزة خلال القمة العربية المقبلة
إسرائيل تنسحب من قرى جنوب لبنان وتخلّف وراءها دمارًا واسعًا وخرابًا.. تقرير
حماس: مضاعفة أعداد الأسرى المطلق سراحهم جاءت استجابة لطلب من الوسطاء
نهى بكر: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى خطة شاملة ومفاوضات جادة
متحدث الحكومة: نسعى لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا
مستشار الحكومة: تعزيز التعاون في قطاع التشييد والمشروعات الكبرى مع كرواتيا
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
الرئيس السيسي: تقديم كافة التسهيلات اللازمة لـ"بارسيلو" الإسبانية لتطوير القطاع الفندقي بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 قضايا.. هل يتم إيقاف القيد عن نادي الزمالك مجددا؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

أصبح نادي الزمالك في موقف صعب يهدد قيد الفريق في الانتقالات المقبلة نتيجة لوجود أربع قضايا قانونية. 

هذه القضايا تتعلق بمستحقات مالية للاعبين سابقين، وتؤكد حاجة النادي إلى معالجة هذه المشاكل بشكل سريع لضمان استمرارية الفريق واستعداداته للمنافسات القادمة.

أزمة باتشيكو والزمالك

أحد أبرز القضايا هو ما يتعلق بالمدرب السابق، باتشيكو، الذي يصر على الحصول على جميع مستحقاته المالية والتي تبلغ 819 ألف دولار. هذا المطلب يضيف عبئًا ماليًا على إدارة النادي، مما يتطلب منهم اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة هذا الأمر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما لجيمي باتشيكو بالحصول علي 450 ألف يورو مستحقات متأخرة، بالإضافة إلي 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول علي قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم بحصول المدير الفني على 819 ألف يورو.

وكان باتشيكو قد رفض تسوية مستحقاته مع نادي الزمالك، وتعنت بالحصول علي جميع مستحقاته بالكامل.

قضايا أخرى على الزمالك

بالإضافة إلى قضية باتشيكو، هناك ثلاث قضايا أخرى تتعلق بلاعبين سابقين، وهم فرجاني ساسي وإبراهيما نداي، وأخيرا كونراد ميشالاك. هذه القضايا تتمتع بنفس الأهمية، حيث إذا لم يتم حلها فإنها قد تؤثر سلبًا على قيد الفريق في الميركاتو المقبل.

كما أن إدارة نادي الزمالك مطالبة أيضًا بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق. الأسماء البارزة في هذه القائمة تشمل زيزو وعبد الله السعيد ومحمود الوشن وحمزة المثلوثي وعمر جابر. لكن يبدو أن الأمور المالية تعيق هذه التجديدات، حيث تعاني الإدارة من صعوبات اقتصادية.

هل يتم إيقاف قيد الزمالك؟

في سياق متصل، قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادى الزمالك بات مهددًا بإيقاف قيده من جديد، بسبب قضية البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، ومستحقاته التي تقدر بـ819 ألف يورو.

وقال هانى حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر حكما من قبل، يقضي بحصول المدرب البرتغالي باتشيكو على 819 ألف يورو، بما يعادل حاليا 43 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن جيمي باتشيكو، يرفض حتى الآن تسوية مستحقاته، ويتمسك بالحصول عليها كاملة، والزمالك تلقى اتصالات تفيد بأن الطعن جرى رفضه، وبالتالي سيجري منح النادي مهلة من أجل حل الأزمة.

وأوضح أنه في حال موافقة باتشيكو سيتعرض الزمالك لإيقاف قيد من جديد، وأن الهدف من الطعن اكتساب بعض الوقت لمحاولة جديدة للتفاوض.

واختتم: ما يعيب الخطوة أن الغرامة يضاف إليها غرامات تأخير، بالتالى مجلس الزمالك ينتظر وصول قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، خلال أيام قليلة، وبعدها سيتحرك المجلس لحل الأمر.

الزمالك أزمة باتشيكو إيقاف قيد الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 1000 جنيه بالبطاقة

صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

أرشيفية

تأجيل النطق بالحكم على مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

ترشيحاتنا

توني موريسون

توني موريسون واللغة.. كيف استخدمت السرد لمقاومة العنصرية؟

لأول مرة

فيلم لأول مرة يشارك في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

إصلاحات خط همايوني

إصلاحات خط همايوني.. محاولة إنقاذ الدولة العثمانية من الانهيار.. ماذا حدث؟

بالصور

طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

بأقل تكلفة.. أكلات شهية على سفرة رمضان

افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان

رعشة الدريكسيون والطقطقة .. أبرز أعطال السيارات وأسبابها

اعطال السيارات
اعطال السيارات
اعطال السيارات

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إعصار القنبلة .. ظاهرة خطــ.يرة تهدد استقرار أمريكا | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استأجر 25 شقة.. مفاجأة في قضية سفــ.اح الإسكندرية

ميرنا وليد قطعت فستان الفرح

قطعت فستان فرحها.. ميرنا وليد تكشف واقعة غريبة يوم زفافها

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد