طريقة تحضير البط بالبرتقال في رمضان، البط بالبرتقال من الأطباق الفاخرة والمميزة التي تناسب موائد رمضان، حيث يجمع بين طراوة اللحم ونكهة البرتقال الحمضية اللذيذة، إليك طريقة التحضير بالتفصيل، للشيف عزة العمدة.

المكونات لعمل البط بالبرتقال

طريقة تحضير البط بالبرتقال في رمضان

لتحضير البطة:

1 بطة متوسطة الحجم (حوالي 2-3 كجم)

2 حبة برتقال كبيرة (مقطعة شرائح)

عصير 2 برتقالة

1 حبة ليمون (معصورة)

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

4 فصوص ثوم مهروس

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

2 ورقة غار

1 كوب مرق دجاج

طريقة تحضير البط بالبرتقال في رمضان

طريقة تحضير البط بالبرتقال في رمضان

1. تجهيز البطة:

1. اغسلي البطة جيدًا بالخل والملح والدقيق، ثم اشطفيها بالماء واتركيها لتجف تمامًا.



2. باستخدام شوكة، قومي بعمل ثقوب صغيرة في جلد البطة حتى تمتص التتبيلة جيدًا.



3. افركي البطة من الداخل والخارج بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون، واتركيها لمدة 15 دقيقة.

طريقة تحضير البط بالبرتقال في رمضان

2. تحضير التتبيلة:

1. في وعاء صغير، اخلطي الثوم المهروس، البابريكا، القرفة، الزنجبيل، الزعتر، العسل، عصير البرتقال، والزبدة المذابة.



2. باستخدام فرشاة، قومي بدهن البطة بالكامل بالتتبيلة من الداخل والخارج.



3. ضعي داخل البطة شرائح البرتقال وورق الغار لإضفاء نكهة مميزة.



4. غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل ليلة كاملة للحصول على أفضل نكهة.

3. طهي البطة:

1. سخني الفرن على 180 درجة مئوية.



2. في صينية فرن، ضعي شرائح البصل والبرتقال في القاع، ثم ضعي البطة فوقها.



3. اسكبي كوب مرق الدجاج حول البطة، ثم غطي الصينية بورق الألمنيوم.



4. أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة ساعتين مع تقليبها كل 30 دقيقة وسكب العصارة فوقها للحفاظ على طراوتها.



5. في آخر 30 دقيقة، أزيلي ورق الألمنيوم، وزيدي درجة الحرارة إلى 200 مئوية حتى يتحمر الجلد ويصبح مقرمشًا.

4. تحضير صلصة البرتقال:

1. في قدر صغير، ضعي كوب عصير برتقال + ملعقة عسل + رشة ملح وفلفل أسود + ملعقة نشا مذابة في القليل من الماء.



2. اتركي الخليط على نار هادئة مع التحريك حتى يتكاثف ويصبح صلصة لامعة.

5. التقديم:

بعد خروج البطة من الفرن، اتركيها ترتاح 10 دقائق قبل التقطيع.

قدميها مع صلصة البرتقال، وأرز بالزعفران أو البطاطس المشوية، وزينيها بشرائح البرتقال الطازج.