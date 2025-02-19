تسبب الاصابة بالسرطان .. الصحة: الشيشية أكثر ضررا من السجائر

حيل كثيرة يلجأ الي المدخن ، في محاولة لخداع نفسه ، ومن أبرز تلك الحيل ، المقولة الغير صحيحة أن الشيشة مخاطرها أقل من السجائر .

وبدروها قالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية ، علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك » إن هناك خطأ شائع لدي الكثير ممن يعتقدون ان الشيشة ضررها أقل من السجائر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن دخان التبغ الصادر من الشيشة يحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة التي تسبب أمراض لمدخنيها كالسرطان ، ولذا لابد من التوقف عن التدخين فورًا واحمي صحتك

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن طرق المساعدة في الإقلاع عن التدخين من خلال الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨

اضرار السجائر والشيشة والفيب والتبغ المسخن

حذر الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، من خطورة السجائر والشيشة الإلكترونية، قائلا: إن السجائر والشيشة والفيب والتبغ المسخن جميعهم يحتوا على نيكوتين، وهي مادة تؤثر على الجسم، حيث أنها تزيد من ضربات القلب وتجعل الدورة الدموية متعبة.

وأضاف الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ،، أن التنفس يكون أفضل فى السجائر والشيشة الإلكترونية لأنهم لا يحتوا على مادة تسمي بأول أكسد الكربون، ولكن بهم مادة الذي يؤدي إلى رئة الفشار، وهي أن الشعب الهوائية تكون كبيرة ولا تعمل.

وتابع الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ: “فى مصر بالتحديد الفيب يكون له أنواع شعبية وتكون نقاوتها ليست جيدة، وفى نفس الوقت السخان بها يكون مؤذي جدا للجسم”.

نصيحة للإقلاع عن التدخين

وفيما يتعلق بمساعدة شخص مدخن للإقلاع عن التدخين، نصح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بالدعاء له بالهداية وصلاح الحال، وعدم التوقف عن الدعاء له أبدًا، لأن الدعاء باب من أبواب الرحمة.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل"، فقيل: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت الله فلم يُستجب لي فيترك الدعاء.

بهذا الموقف الحاسم، شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة الإقلاع عن التدخين، سواء في الحياة اليومية أو أثناء أداء العبادات، حفاظًا على صحة الإنسان وتقربًا إلى الله، مؤكدةً أن الالتزام بتعاليم الدين يشمل تجنب كل ما يضر بالنفس والبدن.