قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت «لافتة تزين مكان تسليم جثامين الاحتلال»
شعبة الملابس الجاهزة تكشف مفاجأة عن مصدر المستعملة في مصر| شاهد
قبل رمضان.. حملات شرسة على تجار الياميش الفاسد والشماريخ
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا الآن.. عبر هذا الرابط
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3
شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة
دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة.. كلمات تدخل السرور عليه في قبره
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
ترامب: الروس يفاوضون "من موقع قوة" ويريدون إنهاء الحرب
لو مسافر| مواعيد كل قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل رمضان.. حملات شرسة على تجار الياميش الفاسد والشماريخ

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ندى سويفى

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم واستعدت وزارة الداخلية لاستقباله بمحاربة الاحتيال وغش المستهلكين بالياميش والسلع الغذائية الفاسدة بخلاف مكافحة تجار الألعاب النارية من الشماريخ الضخمة والصواريخ التي تشكل خطورة على مستخدميها والمواطنين في الشارع.

وأعدت مباحث التموين مأموريات مكبرة لشن حملات ضخمة على تجار الياميش قبل ايام من حلول شهر رمضان الكريم والتي تستمر طوال الشهر لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الادمي كما يتم التنسيق مع ضباط المباحث على مستوى الجمهورية لضبط تجار الجملة والتجزئة من بائعي الألعاب النارية والشماريخ.

وتستهدف الحملات ضمان توافر السلع الاساسية التي تهم المواطنين ومراقبة الاسواق لمنع الغش وجشع التجار مع التاكد من اعلان التجار عن اسعار السلع وعدم فرض زيادة عن الاسعار المقررة، وتتولي ادارة مباحث التموين بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات التنفيذية بمختلف المحافظات طرح السلع الاساسية بسلع مخفضة من خلال مبادرة "كلنا واحد" التي اطلقتها وزارة الداخلية بتوجيه رئاسي لتوفير احتياجات محدودي الدخل دون النظر لأي ارباح.

كما تستهدف الحملات التفتيش علي "ياميش" رمضان حيث يستغل بعض التجار حلول الشهر الكريم وطرح ياميش فاسد ومواد غذائية منذ العام الماضي يتم اعادة تعبئتها ووضع ملصقات بتاريخ حديث عليها واعادة طرحها وبيعها بالاسواق بهدف تحقيق ارباح طائلة، ونجحت الحملات في ضبط كمية كبيرة من الياميش الفاسد بعد الكشف عن مخزن كبير لتعبئة ياميش رمضان منتهي الصلاحية بدون ترخيص.

ونفذت بالفعل وزارة الداخلية حملات نوعية مكبرة، لضبط السلع الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، استهدفت محلات ومخازن الياميش والتمر وقمر الدين.

وشنت الأجهزة الأمنية بجميع محافظات الجمهورية حملات مكثفة على الألعاب النارية والشماريخ ونجحت في ضبط كميات ضخمة قبل ترويجها على تجار التجزئة الذين ينتشرون أمام محطات المترو والأسواق الشعبية لذلك وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لحصار هؤلاء التجار خاصة بعض رصد شكاوى مواطنين بانتشار استخدام الشماريخ في الشوارع ولما تتسبب فيه تلك الألعاب من حرائق وفي بعض الحالات وفاة أشخاص وارتفاع أصوات انفجاراتها التي تثير رعب المواطنين.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الحملات خاصة فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين لضبط الاسعار بالاسواق وتخفيف الاعباء علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
 

الداخلية ياميش رمضان الشماريخ الألعاب النارية الياميش الفاسد تجار الياميش الفاسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

محمد محسوب خط الصعيد

أسرار وكواليس.. قصة حياة محمد محسوب خط الصعيد الجديد

كلب

كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا

إمام عاشور

صدى البلد يكشف موقف الأهلي من عروض رحيل إمام عاشور| خاص

هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة لتقاضيه رشاوى بـ3 ملايين جنيه

سيدة الدقهلية

مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال

ترشيحاتنا

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

نبيلة عبيد

خطوبتها ومشهد الرقص.. نبيلة عبيد تتصدر السوشيال ميديا لهذا السبب

كويكب YR4

كويكب ضخم في طريقه للأرض.. هل سنواجه كارثة حقيقية؟

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب
لمرضى القولون.. كوب من الزبادى على السحور لهذه الاسباب

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان
تعرف على فوائد العرقسوس في شهر رمضان

للإفطار فى رمضان..طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش
طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد