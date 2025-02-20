قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهورى بشأن اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى| تفاصيل
شكاوى الوزراء تستجيب لإصلاح الكباري الرئيسية في القاهرة الكبرى
وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة
الصليب الأحمر يصل نقطة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس
اضطراب حاد| "الأرصاد الجوية" تحذر من الطقس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم
التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياءً .. بيان هام من حماس
حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء إلى ذويهم
رئيس طاقة النواب: توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام
كثافات مرورية على محاور القاهرة والجيزة وانتشار خدمات أمنية
أبرز مباريات اليوم الخميس 20-2-2025 والقنوات الناقلة
المستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارج 2025 الترم الثاني|تفاصيل عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: الحوار هو السبيل الأوحد والأمثل لتوحيد الصف الإسلامي

وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني
وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني
أ ش أ

قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني إن "التحديات الراهنة تفرض علينا جميعًا البحث عن حلول جذرية ومبتكرة تعيد للأمة مكانتها وقوتها، ولا يمكن تحقيق ذلك دون وضع آلية حوار مستدامة تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات وتقديم رؤية موحدة لمستقبل الأمة الإسلامية"، موضحا أن الحوار هو السبيل الأوحد والأمثل لتوحيد الصف الإسلامي، وأنه لا يمكن للأمة أن تواجه تحدياتها الداخلية والخارجية دون استراتيجية واضحة تتبناها جميع مكوناتها.

وأضاف الضويني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس - أن الحوار الإسلامي ليس رفاهية فكرية، بل هو ضرورة شرعية وحضارية لضمان مستقبل أمتنا، وأن مسئولية الجميع اليوم، هي الانخراط الجاد في هذا المسار، والعمل على تفعيله ليكون قوة دافعة نحو وحدة حقيقية، تحفظ للأمة تماسكها، وتضعها في المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تزداد فيها التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، ويأتي مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية الملك حمد بن عيسى تحت عنوان "أمة واحدة ومصير مشترك" والذي بدأ فعالياته أمس ويختتم أعماله اليوم ليشكل محطة فارقة على طريق إعادة لمّ الشمل وتوحيد الصفوف. 

وأكد أنه “أصبح من الضروري التفاهم حول المشتركات التي تجمعنا، والتحديات التي تواجهنا كأمة واحدة، فالوحدة تعني التفاعل الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والإدراك العميق لحتمية العيش المشترك في إطار إسلامي جامع”.

وتابع بالقول: "إن التاريخ أظهر أن الأمة الإسلامية تزدهر عندما تتوحد قواها وتتجاوز خلافاتها، وعندما تدرك أن ما يجمعها أضعاف ما يفرقها، وهذا المؤتمر يُعد فرصة ذهبية لإعادة التأكيد على مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، وإبرازها كمنطلق للحوار بين المذاهب والمدارس الفكرية المختلفة، مما يسمح ببناء جسور تواصل مستدامة تضمن سلامة الصف الإسلامي واستقراره".

ولفت إلى أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لإبراز دور العلماء والمرجعيات الدينية في معالجة جذور هذه الخلافات، ورأب الصدع بين الأطياف المختلفة للمجتمع الإسلامي.

ونوه إلى أن الحوار في صورته الحقيقية يجب ألا يكون مجرد لقاءات ومناقشات نظرية، بل يجب أن يتحول إلى خطة عمل دائمة، تشارك فيها القيادات الدينية، ليصبح الحوار الإسلامي آلية مستدامة تعمل على تعزيز وحدة المسلمين، وتقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الأمة، وهذا المؤتمر يمكن أن يكون بداية لتأسيس منظومة علمية متخصصة في إدارة الحوار بين المذاهب الإسلامية، تضع قواعد واضحة للتعامل مع الاختلاف، وتؤسس لثقافة احترام التعددية الفكرية ضمن الإطار الإسلامي العام.

وأشار إلى دور المؤتمر في تبديد مخاوف الفرقة والانقسام، وتعزيز نهج الاحترام المتبادل ونبذ خطاب الكراهية الذي يهدد استقرار المجتمعات الإسلامية، والعلماء والمفكرين تقع عليهم مسؤولية تتعدى مجرد الدعوة للوحدة، بل تتطلب منهم العمل على تجديد الفكر الإسلامي بما يتناسب مع معطيات العصر، ومواجهة النزاعات الطائفية من خلال طرح رؤى جديدة تقوم على التعايش والتكامل، وليس الصراع والإقصاء.

ونوه إلى الدور المحوري لمملكة البحرين في تنظيم هذا المؤتمر، والذي يأتي استمرارًا لجهودها الحثيثة في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مشيرا إلى أن البحرين كانت دائما نموذجا يُحتذى به في دعم قضايا الأمة، والسعي إلى تعزيز وحدة الصف الإسلامي، ومن هنا فإن هذا المؤتمر يمثل امتدادًا طبيعيًا لمساعيها النبيلة في تكريس قيم التفاهم والتعاون بين المسلمين على اختلاف مشاربهم الفكرية.

وكيل الأزهر الشريف مؤتمر الحوار الإسلامي مستقبل الأمة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

محمد محسوب خط الصعيد

أسرار وكواليس.. قصة حياة محمد محسوب خط الصعيد الجديد

كلب

كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا

سيدة الدقهلية

مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترشيحاتنا

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة

مجلس النواب

مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة

مجلس النواب

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

بالصور

شكلها اتغير| شيماء سيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

غير مكلفة .. أفكار لديكور استقبال شهر رمضان

ديكور رمضان
ديكور رمضان
ديكور رمضان

بوسي تثير الجدل بفستان لافت على السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين.. أهمها رقم 3

مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين
مشروبات طبيعية لتنظيف الرئتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد