قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لمحبيها.. نقطة تحول في مجال الشوكولاتة بعد وفاة مخترعها| مالقصة؟
الشباب والرياضة: إطلاق قوافل تعليمية بالأقصر والفيوم لطلاب الإعدادية والثانوية
مفتي لبنان: الموقف العربي من فلسطين ثابت.. ومؤتمر الحوار الإسلامي يعزز وحدة الأمة
رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة
رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بغزة تدخل معبر رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية
خبير: أوروبا عاجزة عن تمويل أوكرانيا .. وصعود ترامب يكشف هشاشتها|فيديو
إمام عاشور وأشرف بن شرقي ضحايا برنامج رامز إيلون مصر| خاص
إصابة طفلين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 20 فبراير 2025

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية آخر التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب والدولار.

عرض برنامج "صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب في المحلات اليوم، الخميس، والسر في الارتفاعات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إن الأسعار في الفترة الأخيرة اختلفت بشكل كبير عن الأسعار في الأسابيع الماضية، والمواطنين بشكل عام يهتمون بمعرفة الأسعار بشكل يومي.

وقال صاحب محل ذهب، إن الذهب عيار 21 كان يباع أمس بـ 4090 جنيها، ولكن اليوم وصل إلى 4150 جنيها، والذهب عيار 18 يباع بـ 3575 جنيها، وسعر الذهب 24 تجاوز سعر 4740 جنيها.


الأسعار الحالية تسجل لأول مرة

وأضاف أن الأسعار الحالية تسجل لأول مرة، وأن هذه الارتفاعات بسبب البورصة العالمية، وأن ما يحدث يعتبر الأول منذ 15 عامًا.
 

كما استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 20-2-2025.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3544 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4135 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4725 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 33360 جنيها.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 20-2-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.82 جنيه للبيع، 52.71 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.76 جنيه للبيع، و62.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.02 جنيه للبيع، 163.64 جنيه للشراء.

صدى البلد أسعار الذهب والدولار الذهب الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترامب

ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعا أو "لن يبقى لديك بلد"

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

بيب جوارديولا

جوارديولا في ورطة.. أول رد فعل من مدرب السيتي بعد ثلاثية ريال مدريد

ترشيحاتنا

بيجو 405 موديل 1993

بيجو 405 سيدان للبيع بـ 120 ألف جنيه

هاتف Honor 400 Lite

عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف honor400 lite

OnePlus Watch 3

تنافس أبل.. OnePlus تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة

بالصور

ضبط 1695عبوة دواء بيطري مجهولة المصدر فى حملات بالزقازيق وبلبيس

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الفراخ المشوية لأول يوم رمضان

الدجاج المشوي
الدجاج المشوي
الدجاج المشوي

احذر من فعلها .. عادات صحية خاطئة في رمضان

فطار رمضان
فطار رمضان
فطار رمضان

شكلها اتغير| شيماء سيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد