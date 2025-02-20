أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية آخر التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب والدولار.

عرض برنامج "صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب في المحلات اليوم، الخميس، والسر في الارتفاعات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إن الأسعار في الفترة الأخيرة اختلفت بشكل كبير عن الأسعار في الأسابيع الماضية، والمواطنين بشكل عام يهتمون بمعرفة الأسعار بشكل يومي.

وقال صاحب محل ذهب، إن الذهب عيار 21 كان يباع أمس بـ 4090 جنيها، ولكن اليوم وصل إلى 4150 جنيها، والذهب عيار 18 يباع بـ 3575 جنيها، وسعر الذهب 24 تجاوز سعر 4740 جنيها.



الأسعار الحالية تسجل لأول مرة

وأضاف أن الأسعار الحالية تسجل لأول مرة، وأن هذه الارتفاعات بسبب البورصة العالمية، وأن ما يحدث يعتبر الأول منذ 15 عامًا.



كما استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 20-2-2025.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3544 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4135 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4725 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 33360 جنيها.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 20-2-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.82 جنيه للبيع، 52.71 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.76 جنيه للبيع، و62.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.02 جنيه للبيع، 163.64 جنيه للشراء.