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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 21-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-2-2025، بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المنتشرة بمناطق الجمهورية.

وفي اخر اغلاق لسعر المعدن الأصفر أمس الخميس، حيث صعد بقيمة 5  جنيهات بمختلف محلات الصاغة المصرية.

وسجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 نحو 2746جنيها للبيع و 2763 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4708 جنيه للبيع و  4737 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3531 جنيها للبيع و 3552 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4120 جنيها للبيع و 4145 جنيها للشراء 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2936 دولار للبيع و 2937 دولار للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.96 ألف جنيه للبيع  و 33.16 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب العالمي

ارتفع الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد في ظل تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من شأنها أن تزيد من التضخم وتؤدي إلى حرب تجارية عالمية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2954 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2952 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وارتفع الذهب منذ بداية العام بنسبة 12.6% حتى الآن وسجل قمة تاريخية جديدة للمرة العاشرة وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية، حيث تجتمع العوامل السياسة والاقتصادية الحالية لصالح دفع الذهب لمزيد من المكاسب ليقترب من مستهدفه عند 3000 دولار للأونصة.

ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في العشرين من يناير الماضي فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية ورسوما جمركية أخرى بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.

 وقال إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك.

تسببت سياساته في تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وذلك على الرغم من قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع له هذا العام، وأظهر في محضر اجتماعه الذهب صدور يوم أمس أن المقترحات السياسية الأولية لترامب أثارت مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأكدت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

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