النائب العام يوقع بروتوكولات تعاون مع وزيري الشباب والاتصالات

وقع المستشار محمد شوقى النائب العام بروتوكول تعاون مع وزير الشباب والرياضة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش احتفالية إطلاق النيابة العامة استراتيجية التدريب.

وحضر الاحتفالية كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للإعاقة.