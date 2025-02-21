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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منها مصر.. الإدارة السورية الجديدة ترفع رسوم التأشيرات لعدد من الدول

سوريا -علم
سوريا -علم
محمود نوفل

رفعت الإدارة السورية الجديدة رسوم التأشيرات لعدد من الدول، حيث وصل رسم التأشيرة للعراقيين إلى 250 دولارا ودخول لمرة واحدة فقط.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية السورية فأن “الإدارة السورية، حددت رسوم جديدة لسمات الدخول إلى أراضيها بشكل عام”.

كما إرتفعت رسوم تأشيرة الدخول للزوار العراقيين ارتفعت من 50 دولارا إلى 250 دولارا مع إقامة لمدة 3 أشهر ولكن الدخول لمرة واحدة غير متعددة.

كما بلغت الرسوم 150 دولارا لمواطني سلطنة عمان ومصر ودخول مرة واحدة لمدة 3 أشهر، فيما بلغت أيضا 150 دولارا لمواطني الكويت وقطر والسعودية وتركيا، ولكن لدخول عدة مرات ولمدة 3 أشهر كل مرة وفقا للوثيقة .

أما بالنسبة لمواطني الأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا فهم ليسوا بحاجة لتأشيرة دخول، ويمكنهم البقاء في سوريا لمدة 6 أشهر.

سوريا الإدارة السورية الجديدة تأشيرة دخول سوريا

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