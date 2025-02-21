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إعلام الاسري الفلسطينين : الإفراج عن 602 من سجون الإحتلال غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام الاسري الفلسطينين : الإفراج عن 602 من سجون الإحتلال غدا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين  إطلاق سراح مجموعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل غدا السبت .

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فتشمل القائمة 50 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 60 أسيراً آخرين من أصحاب الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى "وفاء الأحرار" الذين أعيد اعتقالهم، إضافة إلى 445 أسيراً من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

واشار المكتب الي ان من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، أحمد محمد علي نصلة، إياد فوزي عبد الكريم رضوان، بسام شفيق عطيه اكتيع، وضياء زكريا شاكر الفلوجي. هؤلاء الأسرى، الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، يحققون معاً بداية جديدة في مسيرتهم بعد سنوات من الأسر.

وفي وقت سابق ، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإفراج غدًا السبت، عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.


وبدوره، قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة يوم الجمعة، إن الأسرى الستة هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو وهشام السيد.


وبالأمس الخميس، سلمت كتائب القسام وفصائل المقاومة، جثث 4 أسرى إسرائيليين إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة تبادل الأسرى "طوفان الأقصى".

حماس سجون الإحتلال صفقة التبادل أسري فلسطينين

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