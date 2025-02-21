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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق يكشف مفاجآت بـ لقاء القمة غدا

اسلام صادق
اسلام صادق
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي إسلام صادق، عن مفاجآت في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر له غدا السبت في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: “بن شرقي يطلب المشاركة في القمة وبيسيرو يجهز مفاجأة للأهلي”.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.

طاقم حكام نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم نرويجي يقود القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل، في منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك

حكم الساحة: إسبن إسكوس 

حكم مساعد 1: جان ايريك انجان

حكم مساعد 2: اسحاق باشيفنكين

حكم رابع: عثمان إسلام

حكم الفار: توم هارالد هاجن

حكم الفار المساعد: كريستوفر هاجينس

الأهلي والزمالك بن شرقي الدوري المصري الممتاز لقاء القمة بيسيرو

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