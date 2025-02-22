سميرة محسن تكشف تفاصيل اعتزال الفن والتفرغ للتدريس في أكاديمية الفنون

في لقاء خاص ومثير مع الإعلامية إيمان أبوطالب، تستضيف قناة الحياة الفنانة القديرة سميرة محسن في برنامجها "بالخط العريض" يوم الجمعة القادم، حيث تتحدث عن مسيرتها الفنية الطويلة، وتستعرض أبرز ذكرياتها مع النجوم والفنانين، ومن بينهم شادية، نور الشريف، بوسي، عزت العلايلي، أحمد عز، وغادة عادل.

وكشفت سميرة محسن خلال اللقاء عن قرارها النهائي باعتزال التمثيل، موضحة أن هذا القرار جاء بعد نصيحة تلقتها من أكاديمي بأن "الممثل كلما تقدم في العمر يُرَخص، بينما المدرس كلما تقدم في السن يزداد قيمته".

وأكدت أنها قررت التفرغ للتدريس في أكاديمية الفنون بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

كما شاركت محسن مع الجمهور تفاصيل مؤلمة من حياتها، منها واقعة تعرضها للخنق على يد الفنان توفيق الدقن أثناء تصوير أحد الأعمال، مؤكدة أنه لولا تدخل الفنانة سميحة أيوب لإنقاذها، لكانت فقدت حياتها.

وكشفت أيضًا عن العلاقة الخاصة التي جمعتها بالفنانة الراحلة شادية، حيث تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياتها والمكالمات الهاتفية الأسبوعية التي كانت تجريها مع شادية بعد اعتزالها، وكيف كانت شادية ترفض التواصل مع أي شخص من الوسط الفني.

وفي مفاجأة أخرى، أكدت سميرة محسن أنها كانت أول من اكتشف الفنان ماجد الكدواني، حيث رشحته لأدوار عدة أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية.

كما صرحت بأن الفنان محمد سعد يُعتبر فنانًا تراجيديًا من الدرجة الأولى، مؤكدًة أنه لم يحصل بعد على الفرصة لإظهار موهبته التمثيلية الحقيقية.