سيد عبدالحفيظ يكشف عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

علق الكابتن سيد عبدالحفيظ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولا الدوري العام مساء السبت.

مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك

وقال سيد عبدالحفيظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن لو الأهلي سجل مبكرا هيقدر يكسب الماتش، وصعوبه الماتش بكره أن الجمهور مش متفائل بالزمالك وده خطر كبير علي الأهلي.



واضاف أن مشاركة اللاعب الدولي أشرف بن شرقي مع الأهلي في مباراة القمة سيكون لها اثر نفسي في أرض الملعب، والجزيري بيعرف يجيب ضربة جزاء، واتوقع فوز النادي بالقمة.

