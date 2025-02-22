التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في القمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقررة مساء اليوم السبت في السابعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.