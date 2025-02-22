أفضل طرق معالجة آلام مرض السرطان.. هيئة الدواء توضح

يشعر الكثير من مصابي السرطان ، بالألم الذي يزعجهم، ويزعج المحيطين بالحالة المرضية ، ومن جانبها نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة حول إمكانية تغلب مريض السرطان علي الآلام؛ إضافة إلى أسباب حدوثه .

ما الذي يسبب الألم لمريض السرطان؟​

-الألم من الفحوصات الطبية: بعض الفحوصات قد تكون مؤلمة، ويُنصح المريض بالتحدث مع الطبيب عن الاحتياطات التي سيتم اتخاذها لتقليل أي ألم محتمل.​

-ألم من الورم: وجود السرطان أو انتشاره، قد يسبب الألم بالضغط على الأنسجة المحيطة به.​

-الآلام الناتجة عن العلاج: قد يشعر بعض مرضى السرطان بالألم نتيجة العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة أو غيرها.​

كيفية التغلب علي ألم مرض السرطان

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أنه للوصول لأفضل طريقة لإدارة الألم، يجب على المريض إخبار مقدمي الرعاية الصحية بما يلي :​

- تناول المريض لأي دواء لعلاج مشاكل صحية أخرى. ​

-تناول المريض لكمية أكبر أو أقل من مسكنات الألم عما هو موصوف له من قبل الطبيب.​

-وجود حساسية تجاه أي من الأدوية. ​

-استخدام المريض لأي من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، أو علاجات منزلية، أو علاجات عشبية أو بديلة.​

يعد الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الطبيعية التي تمتلك فوائد صحية خارقة للجسم ويحمى من أخطر أنواع السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude تشمل الفوائد الصحية الرئيسية التي يمكن أن يوفرها الشاي الأخضر ما يلي:

يحمى من أخطر أنواع السرطان

يساعد تناول الشاي الأخضر بانتظام على الوقاية من بعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والقولون والمعدة والثدي والرئة والمبيض والمثانة، فهذا الشاي غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة الزائدة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الكميات الكبيرة من الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر على تقوية جهاز المناعة، مما قد يمنع تكون الخلايا السرطانية.

فقدان الوزن

بسبب تأثيره المدر للبول، فإن الشاي الأخضر فعال أيضًا في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم وتقليل التورم واحتباس الماء.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الشاي الأخضر، مثل الكافيين والكاتشين والفلافونويد، على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز فقدان الوزن.

منع الشيخوخة المبكرة

يحتوي الشاي الأخضر على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعالج الجذور الحرة التي قد تسبب التجاعيد والترهل والشيخوخة المبكرة.

تساعد الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر أيضًا على تقليل المنتجات النهائية المتقدمة للجليكوزيل (AGEs) لتقليل الالتهاب ومنع ترهل الجلد.