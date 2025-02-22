نتنياهو يعقد مشاورات أمنية طارئة لبحث استراتيجيات استعادة الأسرى الإسرائيليين

نقل موقع “والا” العبري، عن مصدر سياسي رفيع المستوى، مساء اليوم السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعقد مشاورات أمنية طارئة مساء اليوم لمناقشة الإجراءات المستقبلية المتعلقة بملف الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الذين لقوا حتفهم.

وأفادت القناة 12 العبرية بأنه سيجري الأسبوع القادم الافراج عن دفعة أخيرة لجثث الأسرى الإسرائيليين.

ياتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حماس سلّمت الرهينة السادس للصليب الأحمر.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حماس سلمت هشام السيد في مدينة غزة.

وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة أن الصليب الأحمر يعمل الآن على نقل هشام السيد إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) داخل غزة، ليُنقل بعد ذلك إلى خارج القطاع.