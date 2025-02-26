أخبار الدقهلية: عودة مخبر قرية البرامون.. والمحافظ يشهد تسلم 4 أطنان لحوم دفعة جديدة من صكوك الإطعام.. والعثور على جثة طافية بإحدى الترع

شهدت محافظة الدقهلية أحداثا متنوعة خلال الساعات الماضية وقام موقع “صدى البلد” بنشرها..

محافظ الدقهلية..عودة مخبر قرية البرامون التابعة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عودة مخبر قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة للعمل بعد التوقف عن التشغيل، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وللتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز..

محافظ الدقهلية يشهد تسلم4 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك الاطعام

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تسلم كمية قدرها 4 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام" من وزارة الاوقاف وذلك لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية.

وزعت جمعية الأورمان مشاريع تنموية على (2465) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية تنوعت ما بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكز المحافظة.

العثور على جثة طافية باحدى الترع

عثر عدد من الاهالى في بلقاس بمحافظة الدقهلية على جثة طافية باحدى الترع لشخص فى العقد الثالث من عمره. ولقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور عدد من الاهالى على جثة طافية بمياه ترعة ببلقاس مابين كفر الفولة والعاصية.

اصابة شخصان بأصابات متنوعة اثر انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق بلقاس أمام بنزينة دملاش طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة فرج عبد القادر عبد المجيد حجازى 52 عاما الملعب بلقاس، خفير نظامى مركز بلقاس، جرح قطعى بالرأس وجرح قطعى باليد اليسرى، ومحمد عطيه حسن محمد 32 عاما مقيم السبعة بلقاس ،خفير نظامى مركز بلقاس، جرح قطعي باليد اليمني وكسر بالركبة اليمنى.

