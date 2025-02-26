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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القرارات المستحدثة في قطاع التعليم.. ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

 عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى تحت رعاية د.أحمد يحيى رئيس القطاع ندوة حول القرارات المستحدثة فى منظومة التعليم بالتعاون مع قطاع التعليم والتى شارك فيها جمهور متنوع من قطاع التعليم والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وتحدث فى الندوة ا.وصفى حسن مدير عام ادارة الخارجه التعليمية .واستهلت اللقاء دعاء سعد مدير المركز بتوضيح اهداف اللقاء وشرح دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى المجتمعى بأهم القضايا الوطنية وجهود الدولة فى الحفاظ على كيان واستقرار الوطن ودفع مسيرة البناء والتنمية وفى ذات السياق اوضح وصفى حسن اهداف خطه الدولة لتطوير منظومه التعليم وتحسين جودته موضحا مراحل التطوير سواء اكان فى مرحلة التعليم الاساسى التى شملت التغيير الشامل و مرحلة الثانوية العامة التى شملت نظام التقويم . كما استرشد بتجارب اليابان كنموذج ناجح فى العملية التعليمية وتطبيق بعض السياسات منها داخل العملية التعليمية فى مصر . كما تحدث عن نظام البكالوريا وايجابياته بالنسبه للطالب والاسرة واضح التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية وسبل التغلب عليها.

 
كما اشار الى جهود السيد المحافظ فى التوسع فى انشاء مدارس دولية ويابانية ومدرسة ستيم بالمحافظة لتوفير عناء السفر وتقليل تكاليف المصروفات الدراسية لأولياء الأمور.


أدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للاعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

الوادي الجديد ندوه مركز النيل للإعلام

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