تعدى على سيدة بالضرب.. الحبس سنتين لسائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع، إثر قيامه بالتعدي بالضرب على سيدة محدثا كدمات ببطنها ووجها بسبب اختلافهما على مكان إنتهاء الرحلة .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



عقوبة الضرب في القانون



نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.



ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

