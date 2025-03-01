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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمره أكثر من 2000 عام..كنز أثري جديد من الذهب في معابد الكرنك

الكرنك
الكرنك
عادل نصار

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن الكشف الاثري الجديد في مصر، والعثور على كنز أثري جديد من الذهب في منطقة معابد الكرنك.


أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن كشف أثري جديد ومبهر بمعابد الكرنك في محافظة الأقصر، حيث نجحت بعثة أثرية مصرية-فرنسية في العثور على مجموعة رائعة من الحُلي الذهبي، تعود إلى بداية عصر الأسرة الـ 26، أي أكثر من 2000 عام.


وفي بيان رسمي، نقلت وزارة السياحة المصرية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، قوله إن هذا الاكتشاف سيساهم في إلقاء المزيد من الضوء على تاريخ معابد الكرنك خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

معابد الكرنك الكرنك اثري

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