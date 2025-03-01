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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم عرضه كاملًا على منصة .. طرح روح جدو في شهر رمضان

روح جدو
روح جدو
أحمد البهى

كشفت قناة النهار عن عرض مسلسل “ روح جدو ” خلال شهر رمضان الحالي ، وذلك رغم عرضه علي احدي المنصات خلال الاسابيع الماضية . 

ومن المقرر عرض أولي حلقات مسلسل روح جدو ، والذي يعد اولي بطولات رنا رئيس في الدراما التليفزيونية ، في تمام الساعه الواحدة صباحًا . 

تدور أحداث مسلسل روح جدو حول شخصية دكتورة، تجسدها الفنانة رنا رئيس، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد أن تتورط في سلسلة من الأحداث الغريبة والمثيرة.

تعيش الدكتورة مع خطيبها، الذي يعاني من اضطرابات نفسية تجعله يقع في مواقف طريفة مليئة بالمفاجآت، ويجسده الفنان إسلام إبراهيم.

ينتمي مسلسل روح جدو إلى المسلسلات القصيرة، حيث تتألف من 8 حلقات فقط لا غير، وهو تجربة درامية جديدة تجمع بين الكوميديا والفانتازيا في قالب اجتماعي مبتكر.


ينافس مسلسل روح جدو العديد من الأعمال الدرامية المختلفة التي تعرض حاليًا عبر الشاشة والمنصات الإلكترونية.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل روح جدو من بطولة الفنانة رنا رئيس وإسلام إبراهيم، إنتصار، وحجاج عبدالعظيم، وعارفة عبد الرسول، وإسماعيل فرغلي، وحنان يوسف، ومحمد المحمدي، وغيرهما العديد من النجوم.

قناة النهار رنا رئيس روح جدو

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