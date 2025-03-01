مواقيت الصلاة لليوم الأول من شهر رمضان الكريم ونصيحة طبيبة من الصحة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي مواقيت الصلاة لليوم الأول من شهر رمضان الكريم ، مصحوبة بكبسولة طبية .

وفي إطار دورها التوعوي شدد وزارة الصحة والسكان ، علي عدم إهمال شرب الماء بكمية كافية موزعة بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة جسمك .

مواقيت الصلاة في مصر وموعد

أذان الفجر وموعد أذان المغرب في أول يوم برمضان لعلها من أهم المواقيت التي يبحث عنها المسلمون في مصر، حيث إن معرفة مواقيت الصلاة من شروط الصلاة، لأن أي صلاة لا تصح إلا بدخول وقتها الصحيح شرعاً، وأيضًا مواقيت الصلاة أيضًا لها أهمية كبرى في الصيام لمعرفة موعد أذان الفجر للإمساك عن المفطرات، ومعرفة موعد أذان المغرب لإفطار الصائمين.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:54 صباحا

موعد الشروق: 6:21 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:07 مساء

موعد أذان العصر: 3:25 مساء

موعد أذان ‎المغرب : 5:54 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:11 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:59 صباحا

موعد الشروق: 6:27 صباحا

‎موعد أذان الظهر: 12:12 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:30 مساء

‎موعد أذان المغرب: 5:58 مساء

‎موعد أذان العشاء: 7:17 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:43 صباحا

موعد الشروق: 6:07 صباحا

موعد أذان الظهر 11:55 ظهرًا

موعد أذان العصر : 3:14 مساء

موعد أذان المغرب : 5:43 مساء

موعد أذان العشاء : 6:59 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان‎

موعد أذان الفجر : 4:48 صباحا

موعد الشروق: 6:10 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:01 مساء

‎موعد أذان العصر: 3:22 مساء

موعد أذان ‎المغرب : 5:51 مساء

‎موعد أذان العشاء : 7:04 مساء

مواقيت الصلاة في الغردقة

موعد أذان الفجر 4:45 صباحا

موعد الشروق: 6:09 صباحا

موعد أذان الظهر 11:57 ظهرًا

موعد أذان العصر3:17 مساء

موعد أذان المغرب 5:46 مساء

موعد أذان العشاء 7:01 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

موعد أذان الفجر : 5:10 صباحا

موعد الشروق : 6:38 صباحا

‎موعد أذان الظهر: 12:23مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:41 مساء

‎موعد أذان المغرب : 6:09 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:28 مساء