أجواء معتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 2 مارس 2025، الموافق 2 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء؛ ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: