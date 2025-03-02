الاحتلال يقتل 115 غزيا.. والخارجية الفلسطينية ترفض تسييس المساعدات

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، باستمرار الاحتلال في قتله للفلسطينيين رغم توقف ؟إطلاق النار رسميًا ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبحسب البيانات فقد استشهد 115 فلسطينيا وأصيب 490 في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 400 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على رفضها تسييس المساعدات واستخدام إسرائيل لها كورقة ابتزاز، في وقت زعم فيه الجيش الإسرائيلي أنه قتل مشتبه بهم بزرع عبوات ناسفة في غزة.

وفي إمعانه في التطرف والإرهاب، ذكر نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي، بأنه يجب قصف مخازن الطعام الذي أدخل إلى غزة لنجعلهم يشعرون أن أبواب الجحيم قد فتحت بالفعل.



