أسعار أودي A5 موديل 2025 في السعودية

كشفت أودي عن طرازها الجديد أودي A5 موديل 2025، وتنتمي A5 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وأطلقت سيارة A5 الجديدة العام الماضي لتحل محل A4 و A5 المنتهية ولايتهما .

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

- محرك اودي A5 موديل 2025 الجديدة

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة اودي A5 موديل 2025 قوتها من محرك ينتج قوة 261 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة اودي A5 موديل 2025 أيضا علي قوتها من محرك ينتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية .

- أسعار اودي A5 موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2025 الجديدة تباع بالسوق السعودي للسيارات بسعر 183 ألف ريال سعودي .

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2025 الجديدة تباع بالسوق السعودي للسيارات بسعر 225ألف ريال سعودي .

- تاريخ أودي في صناعة السيارات

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

أودي إيه جي هي إحدى الشركات الألمانية التي تنتج سيارات فاخرة تحت اسم أودي وهي جزء من مجموعة فولكس واجن، وجاء اسم أودي من الترجمة اللاتينية للقب المؤسس أوجست هورش، وهي تعني بالألمانية استمع، ويقع المقر الرئيسي لشركة أودي في مدينة إنجولشتات بافاريا بألمانيا.

اودي A5 موديل 2025 الجديدة

كان تاريخ شركة أودي معقدا ويعود إلى أوائل القرن الماضي والشركة التي أسسها أوجوست هورش، واندمجت مع شركتين آخرتين فيما يسمى اتحاد السيارات Auto Union في عام 1932، وفي الحرب العالمية الثانية دمرت مصانع NSU وكادت ان تشهر إفلاسها إلا أن شركة أودي اتحدت معها مكونة شركة أودي أن إس يو، وبدأ عهد شركة أودي في الستينيات من القرن الماضي بعدما اقتنت شركة فولكس واغن اتحاد السيارات Auto Union من دايملر بنز، وبعد إنعاش اسم أودي في عام 1965 بتقديم مجموعة سيارات Audi F103 ادمجت شركة فولكس واجن وشركة إن إس يو " NSU Motorenwerke في عام 1969 وأصبحت شركة أودي التي نعرفها اليوم.