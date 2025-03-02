الله المستعان .. رامز جلال يعلق علي حلقة العوضي

علق الفنان رامز جلال علي نجاح حلقته مع احمد العوضي في برنامج رامز ايلون مصر .

وكتب رامز من خلال حسابه الشخصي اكس " لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.

‏الحمد لله حلقة أحمد العوضي في ⁧‫#رامز_إيلون_مصر‬⁩ تريند رقم ١ على جميع منصات السوشيال ميديا " .

وشهدت حلقة برنامج رامز إيلون مصر، العديد من المواقف الكوميدية والساخرة، ووجه رامز خلال الحلقة سؤالاً لـ أحمد العوضي قائلاً :”هل ما زلت تحب ياسمين عبد العزيز؟”، لكن رفض العوضي الرد عليه واكتفى بالصمت.

كما كشفت الحلقة عن اقتراب موعد زواج أحمد العوضي من جديد، حيث ووجه رامز جلال سؤال للعوضي، قائلًا: "أنا سامع أن في جوازه في الطريق وهتبقى بعد العيد صح ولا لأ"، ليرد عليه العوضي ضاحكًا: "يا عم أيوه صح".

بصورة ساخرة أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من نهاية حلقة رامز إيلون مصر والتي استضاف فيها رامز جلال الفنان أحمد العوضي.