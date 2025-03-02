“حماة الوطن” يواصل حملة “أهالينا في عنينا” بالإسكندرية

واصلت أمانة التواصل الشعبي الجماهيري بحزب حُماة الوطن في الإسكندرية فعاليات مبادرة “أهالينا في عنينا” في ثاني أيام شهر رمضان بتوزيع البطاطين على الأسر في مختلف أحياء المحافظة والمرضى بالمستشفيات، تحت رعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، والأستاذ محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين أمانة التنظيم.

أكد أحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، أن الحملة تأتي تجسيدًا لدور الحزب في المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في مواجهة الظروف الجوية القاسية.

أوضحت الدكتورة مي شاهين، أمين أمانة التواصل الشعبي الجماهيري، أن الحملة نجحت في الوصول إلى مختلف أحياء المحافظة، حيث تم توزيع أكثر من 750 بطانية على المرضى في المستشفيات والأسر المحتاجة في مختلف أحياء المحافظة، مما يعكس التزام الحزب بدوره المجتمعي وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.