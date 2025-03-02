طريقة عمل طاجن ورق عنب بالإستيك.. أحلى من المطاعم

قدم الشيف محمد حامد، مقدم برنامج المطعم على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل طاجن ورق عنب بالإستيك، فهي من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص وتناولها في المطاعم.

مقادير طاجن ورق عنب بالإستيك



كيلو ورق عنب

(لعمل اللحمة)

4شريحة ستيك

كوب ماء بصل

كوب طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

(الخلطة)

نصف كيلو أرز مصري

2بصل مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبت مفروم

حزمة كزبرة مفرومة

نصف لتر عصير طماطم

2ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة كبيرة بهارات محشي

سبع بهارات

كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالإستيك



نتبل لحم الاستيك بماء بصل و بشر طماطم و ملح و فلفل اسود و نشوحه في جريل به زبده و زيت ثم نضعه في طاجن به بصل و طماطم جوليان

و لعمل ورق العنب نقوم بتحضير الخلطه في بوله نضع ارز مصري مع شبت و بقدونس و كزبره مفرومه و صلصه و نقلبهم ثم نضيف اليهم طماطم متسبكه و ملح و بهارات محشي و سبع بهارات.

و نقوم بحشو ورق العنب و لفه بالطريقه الموضحه و نرصه في الطاجن فوق الاستيك و نسقيه بصوص صلصه مع مكعب مرقه لحم او خضار و ماء ساخن.

و نضع علي الوجه شرائح ليمون و نغطي الطاجن بورق فويل و ندخله فرن لمده نصف ساعه حتي ساعه الا ربع حتي يستوي بالكامل و يقدم وبالهنا والشفا.