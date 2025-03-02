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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن ورق عنب بالإستيك.. أحلى من المطاعم

طاجن ورق عنب بالإستيك
طاجن ورق عنب بالإستيك
هاجر هانئ

قدم الشيف محمد حامد، مقدم برنامج المطعم على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل طاجن ورق عنب بالإستيك، فهي من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص وتناولها في المطاعم.

مقادير طاجن ورق عنب بالإستيك


كيلو ورق عنب
(لعمل اللحمة)
4شريحة ستيك
كوب ماء بصل
كوب طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود
(الخلطة)
نصف كيلو أرز مصري
2بصل مفروم
حزمة بقدونس مفروم
حزمة شبت مفروم
حزمة كزبرة مفرومة
نصف لتر عصير طماطم
2ملعقة كبيرة سمنة
ملعقة كبيرة بهارات محشي
سبع بهارات
كمون
ملح
فلفل أسود
 

طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالإستيك

نتبل لحم الاستيك بماء بصل و بشر طماطم و ملح و فلفل اسود و نشوحه في جريل به زبده و زيت ثم نضعه في طاجن به بصل و طماطم جوليان

و لعمل ورق العنب نقوم بتحضير الخلطه في بوله نضع ارز مصري مع شبت و بقدونس و كزبره مفرومه و صلصه و نقلبهم ثم نضيف اليهم طماطم متسبكه و ملح و بهارات محشي و سبع بهارات.

 و نقوم بحشو ورق العنب و لفه بالطريقه الموضحه و نرصه في الطاجن فوق الاستيك و نسقيه بصوص صلصه مع مكعب مرقه لحم او خضار و ماء ساخن.

و نضع علي الوجه شرائح ليمون و نغطي الطاجن بورق فويل و ندخله فرن لمده نصف ساعه حتي ساعه الا ربع حتي يستوي بالكامل و يقدم وبالهنا والشفا.

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