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تعرف على ضحية رامز جلال اليوم ببرنامج ايلون مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم ببرنامج ايلون مصر

رامز ايلون مصر
رامز ايلون مصر
تقى الجيزاوي

مع تصدر اولي حلقات برنامج رامز ايلون مصر ينتظر الكثير من الجمهور مشاهدة ثاني الحلقات التى من المقرر عرضها اليوم والتى سيكون ضيفها هو الفنان أحمد فهمي فى حلقة مليئة بالمفاجات.

رامز ايلون مصر 

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة . 


برومو رامز جلال 2025
وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبينن أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.


ضحايا برنامج رامز إيلون مصر 2025

تضمنت قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الجديد.. رامز إيلون مصر 2025 كل من إلهام شاهين ونور النبوي وحسام حبيب والكابتن حسام حسن وناصر منسي وطاهر محمد طاهر وأحمد العوضي وفيفي عبده ومحمد عبد الرحمن وإمام عاشور وحسام حبيب وغيرهم.

رامز جلال احمد فهمي رامز ايلون مصر

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