مكسب وخسارة 200 ألف وحالات إغماء.. أبرز لقطات برنامج مدفع رمضان

قدم الفنان محمد رمضان ، حلقة اليوم من برنامج “مدفع رمضان” المذاع عبر قناة “دى ام سى”، وتم تصوير الجزء الأول من الحلقة فى محافظة السويس.

وأعلن محمد رمضان، أن الفائزة تدعى عفاف محمد كمال من التوفيقية السويس عمار 95 شقة رقم 1، والتى كانت تحلم بثلاجة معقبا" حلمك بسيط يا حاجه وهنبعت معاها هدية كمان من عندنا".

100 الف جنيه لمسن

فى الجزء الثانى تم التصوير فى وسط البلد، حيث ركب أتوبيس عام ودخل قهوة بلدى.

داخل الأوتوبيس العام، منح محمد رمضان 100 ألف جنيه لأحد الاطفال وأوصى الطفل برعاية والدته.

فى القهوة البلدى، قال محمد رمضان رجل مسن يدعى “حسن زتونه” يبيع المخلل، وأهداه محمد رمضان 100 ألف جنيه.

وتعرض الرجل المسن لحالة إغماء وساعده رمضان على الاستفاقة.

خسارة 200 الف

الجزء الثالث من الحلقة خسرت سيدة مبلغ 200 الف جنيه حيث فى البداية اختار الفنان محمد رمضان رقم عشوائى، وتواصل معه لترد عليه “سيدة”، وعندما عرفت أنه شخص مجهول بالنسبة لها قامت بإغلاق الهاتف فى وجه.

وطالب محمد رمضان فريق الإعداد التواصل مع السيدة أكثر من مره دون جدوى، وبهذا الأمر خسرت 200 الف جنيه يمنحها محمد رمضان لرقم عشوائى.

فتاة تدعى “ مريم” ملبغ 200 ألف جنيه.

وفى الجزء الأخير من البرنامج ، اختار محمد رمضان رقم تليفون عشوائى وتواصل معه لترد عليه فتاة تدعى “مريم”، وعندما أخبرها أنه الفنان محمد رمضان ظنت أنها شخص ما يعاكسها وقامت بإغلاق الهاتف فى وجهه.

وعاود رمضان، الاتصال بالرقم ليرد عليه شقيق مريم، وأخبره رمضان بأن شقيقته فازت بملبغ 200 ألف جنيه.



وأعرب الفنان محمد رمضان ، عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

أكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".