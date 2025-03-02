لاعب مفاجأة.. بيسيرو يستقر على بديل زيزو في مواجهة إنبي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي بيسيرو، على الدفع باللاعب أحمد الجفالي في لقاء إنبي المقبل لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو الذي تعرض للإيقاف بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء.



موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبى فى الدورى

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.