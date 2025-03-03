سوهاج في 24 ساعة.. مشاجرات وحريق يلتهم محصول القصب

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث الدامية والمثيرة، التي تنوعت بين مشاجرات عنيفة بين أقارب انتهت بإصابات خطيرة.

وحريق نشب في محصول القصب بسبب الإهمال، مما استدعى تدخل قوات الأمن والحماية المدنية للسيطرة على الموقف، وفيما يلي أبرز التفاصيل:

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز طما

شهد مركز طما مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة بسبب خلافات حول الجيرة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول كل من:" أحمد م.س، 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر- محمد ع.ع.ع، 28 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة".

محمد ع.س.س، 38 عامًا، مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وتم ضبط الطرفين، وعُثر بحوزة الأول على سلاح ناري، وبحوزة الآخر سلاح أبيض، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما باستخدام الأسلحة المضبوطة.

خلاف على الميراث ينتهي بطعنة نافذة في الصدر بطما

وفي واقعة أخرى بمركز طما، نشب خلاف بين شقيقين حول الميراث، انتهى بإصابة أحدهما بطعنة نافذة في الصدر.

تلقى الأمن إخطارًا بوصول أحمد م.ا.ي، 40 عامًا، إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر، واتهم شقيقه يوسف، 37 عامًا، بطعنه بسلاح أبيض إثر خلاف بينهما.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق يلتهم محصول القصب في دار السلام بسبب تطاير الشرر

في حادث منفصل، شهد مركز دار السلام نشوب حريق في كمية من محصول القصب، بسبب إشعال أحد المزارعين للنيران في مخلفات زراعية، مما أدى إلى تطاير الشرر ووصوله لمحصول القصب المجاور.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، والسيطرة على الحريق قبل امتداده، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، بينما وجه مالك الأرض الاتهام لجاره بالإهمال.

تعكس هذه الأحداث مدى تصاعد الخلافات العائلية والاعتداءات في محافظة سوهاج، ما بين مشاجرات دموية وخلافات على الميراث، بالإضافة إلى الحرائق الناتجة عن الإهمال.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على الوضع وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.