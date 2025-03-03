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شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
محمد غالي

يبحث العديد من العمالة غير المنتظمة عن طرق الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة هذه الفئة التي تواجه تحديات اقتصادية.  

أهداف منحة العمالة غير المنتظمة 2025  


تهدف هذه المساندة المالية إلى:  
تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة.  
تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.  
دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج تأهيل وتدريب تساهم في تحقيق الاستقرار المالي.  

يتم صرف المنحة بالتعاون مع وزارة العمل لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص اقتصادية مستدامة.  

مبلغ الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة  


أكدت الحكومة صرف مبلغ 1500 جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزارة العمل، في إطار خطط الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.  

منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة  


تُعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة هي المنحة الثانية التي يتم صرفها في عام 2025، حيث تم صرف المنحة الأولى في يناير 2025.  

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025  


للتسجيل في المنحة، يجب توافر الشروط التالية:  
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.  
ألا يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا.  
أن تكون المهنة مدوّنة في بطاقة الرقم القومي.  
أن يكون الاسم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.  
أن يكون العمر بين 20 و60 عامًا.  
ألا يكون لدى المتقدم تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.  

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025  


تشمل الفئات التي يمكنها التسجيل في مديريات القوى العاملة للحصول على المنحة:  
الحرفيون  
عمال البناء  
المزارعون  
عمال الصيد  
الأشخاص غير المؤمن عليهم ولا يمتلكون دخلًا ثابتًا  

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025  


يتم صرف المنحة في مناسبات مختلفة على مدار العام، ضمن الدعم الذي تقدمه وزارة العمل للعمال في القطاعات غير المنتظمة.  

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025  


الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط المحدد.  
اختيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.  
إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:  
   رقم بطاقة الهوية  
   صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي  
   مستند يثبت المهنة  
   وثيقة تثبت عنوان السكن  
   فواتير الخدمات (الغاز، الكهرباء، المياه)  
الضغط على "إرسال الطلب".  

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة  


يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.  

خطوات الاستعلام عن المنحة باستخدام الرقم القومي  


يمكن التحقق من حالة الطلب عبر موقع وزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية:  
الدخول إلى قسم "العمالة غير المنتظمة".  
الضغط على "الاستعلام عن المنحة".  
إدخال الرقم القومي.  
سيتم عرض حالة الطلب على الفور.  

تفاصيل منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة  


تم صرف المنحه سابقا في المناسبات التاليه،للعمال المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل.  
المولد النبوي الشريف  
عيد الميلاد المجيد  
شهر رمضان المبارك  
عيد الفطر وعيد الأضحى  
عيد العمال  

تأتي هذه الجهود في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان حياة كريمة لهم.

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