قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على خان يونس ويمنع دخول المساعدات
شاهد.. مناظر خلابة لشروق الشمس علي قمة جبل موسي تجذب السياح
دعاء للميت في رمضان.. 5 كلمات تجعل رمضانه أجمل في الجنة
صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. صلاح يتصدر ومرموش يتراجع للمركز الثامن
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى التوقف فورا عن منع إدخال المساعدات إلى غزة
شرط مفاجئ من برشلونة لعوده نيمار مرة أخري
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري
زيلينسكي: وجود ضمانات أمنية فعالة تجعل عودة العدوان الروسي مستحيلة
استنكار برلماني للقرار الإحتلال بمنع دخول المساعدات لـ غزة.. نواب: تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر وأول أيامه
مواقيت الصيام في ثاني 10 أيام من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى التوقف فورا عن منع إدخال المساعدات إلى غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ألمانيا تدعو إسرائيل إلى التوقف فورا عن منع إدخال المساعدات إلى غزة.

وفي سياق آخر استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غدا ٤ مارس لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية  للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.

وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث اعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

الزمالك

وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات

سقوط امطار

عودة للأجواء الباردة.. الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات في هذه المناطق

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو.. فيديو

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصطفى شيشي: الهدف الأسمى من الصيام شعور الغني بالفقراء

أرشيفية

مدير الأروقة بالجامع الأزهر: الصيام عن المعاصي جوهر العبادة في رمضان

أرشيفية

مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر يوضح هل يمكن أن يفسد الذنب الصيام؟

بالصور

ورق العنب باللحمة المفرومة ودبس الرمان على سفرتك في رمضان

ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان
ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان
ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان

سهل جدا .. طريقة عمل جلاش حلو بأقل التكاليف

جلاش
جلاش
جلاش

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الزبادي على السحور؟

فوائد الزبادى على السحور
فوائد الزبادى على السحور
فوائد الزبادى على السحور

هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة

هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة
هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة
هل تشعر بالجوع في رمضان؟.. تناول الشوكولاتة الداكنة

فيديو

تصريحات عايدة رياض

كواليس الكيت كات وسر عن أحمد زكي.. ماذا كشفت عايدة رياض؟

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد