ريجيم 7 كيلو في الأسبوع الأول من رمضان

إذا كنت ترغب في فقدان 7 كيلوجرامات في الأسبوع الأول من رمضان، فأنت بحاجة إلى نظام غذائي صارم مع تمارين خفيفة لضمان فقدان الدهون بطريقة صحية.

إليك برنامج ريجيم فعال ومناسب لرمضان:

وجبة الإفطار

1. كوب ماء دافئ + 3 تمرات



2. شوربة خفيفة (شوربة خضار أو عدس بدون كريمة)



3. قطعة بروتين مشوي (دجاج/سمك/لحم بدون دهون)



4. 5 ملاعق أرز أو شريحة خبز أسمر



5. طبق سلطة خضراء

بعد التراويح (سناك خفيف)

زبادي يوناني خالي الدسم أو حفنة مكسرات نيئة

فاكهة مثل البرتقال أو التوت

السحور

1. بيض مسلوق أو جبن قريش



2. شريحة خبز أسمر أو شوفان بالحليب



3. كوب زبادي لايت مع ملعقة عسل

نصائح لنجاح الرجيم في رمضان

شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور

تقليل الملح والسكريات لمنع احتباس السوائل

المشي 30 دقيقة يوميًا بعد التراويح

تجنب المقليات والمشروبات الغازية

تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتين والألياف