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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار أعمال إزالة نواتج الحفر ومخلفات البناء

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، أعمال إزالة تراكمات نواتج الحفر ومخلفات البناء بمنطقة الخدمات بمساكن الفيروز، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، مشددا على تكثيف معدلات العمل اليومية للانتهاء من إزالة كافة المخلفات من محيط المناطق السكنية و نقلها للأماكن المخصصة والآمنة  في الكيلو ١٤ جنوب بورسعيد، رافقته خلال الجولة المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

رئيس مدينة بورفؤاد ترفيق منطقة الخدمات بمساكن الفيروز ويوجه بتكثيف الجهود في هذا الملف

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن تحسين النظافة العامة يعد أولوية قصوى لأجهزة المدينة، لافتًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق لرفع المخلفات بالاستعانة بكافة المعدات التابعة لشركة المقاولون العرب لرفع كافة أكوام المخلفات الممتدة بنطاق مساكن الفيروز والمرور بشكل دوري لمجابهة المخالفين من إلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة وضبطها فورًا وإتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لمنع تكرارها والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أهمية تكثيف وتضافر الجهود بين جميع الأجهزة المعنية للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للطرق الرئيسية والفرعية والميادين بالشكل الذي يليق بمدينة بورفؤاد ومواطنيها.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد الفيروز

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