متطوعون يوزعون العصائر والتمور على الصائمين في الوادي الجديد

تطوع عدد من الشباب بـ الوادي الجديد، لافطار الصائمين في الشوارع والميادين وعلى الطرق السريعة قبيل أذان المغرب من كل يوم طوال شهر رمضان.

واتخذ الشباب نواصى الشوارع والطرق والميادين مكانا لهم، وينتشرون في الشوارع لاستيقاف السيارات والدراجات النارية والمارة وتوزيع العصائر والتمور والمياه المبردة عليهم بالتزامن مع آذان المغرب.

يذكر أن عددا من فاعلي الخير بمدينة الداخلة ينظمون موائد للرحمن والولائم وذلك لاستقبال الغير قادرين وعمال التراحيل والمسافرين وتقديم وجبات طازجة لافطارهم التى يشارك فى تجهيزها عدد من المتطوعين من فاعلي الخير.