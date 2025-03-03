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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر رامي: التفاهم بين المخرج والممثلين سر نجاح أي عمل فني

سحر رامي
سحر رامي
عبد الخالق صلاح

أكدت الفنانة سحر رامي، أنها لم تحاول الاتصال بأي منتج أو مخرج لطلب فرصة للعودة إلى التمثيل، موضحة: "لم يحدث أبدًا أن رفعت سماعة الهاتف وطلبت عملاً، ولن أفعل ذلك، لأنني أؤمن بأن الفرص تأتي في الوقت المناسب لمن يستحقها."
وأضافت خلال لقائها في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "لقد خضت تجارب عديدة مع مخرجين مختلفين، وأدركت أن بعضهم لا يعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى الممثل، بينما هناك مخرجون قادرون على إبراز جوانب جديدة تمامًا من أداء الفنان."
وأوضحت سحر رامي أن هناك أزمة حقيقية في صناعة الفن المصري، حيث يعاني المجال من ضعف النصوص والإخراج، مشيرةً إلى أن كثيرًا من الأعمال أصبحت تُقدم بجودة متوسطة أو دون المستوى.
وأضافت: "للأسف، أصبحنا نعتمد على نصوص غير مكتملة، وعملية التحضير أصبحت تتم بطريقة عشوائية يجب أن يبدأ كل مشروع بتحضير متكامل، حيث يجتمع السيناريست مع المخرج لمناقشة الرؤية، مع احترام وجهة نظر كاتب القصة الأصلية، إذا كان العمل مقتبسًا منها لا بد أن يكون السيناريو مكتملًا قبل بدء التصوير، وليس كما يحدث الآن حيث يكتب العمل أثناء التنفيذ، مما يؤدي إلى فوضى كبيرة في الإنتاج."
وأشارت سحر رامي إلى أن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الإنتاج الدرامي اليوم هي كتابة السيناريو أثناء التصوير، مما يؤدي إلى ضعف الحبكة الدرامية وعدم جاهزية الطاقم الفني من حيث الأزياء والديكور وحتى الأداء التمثيلي.
وأضافت: "عملت في أعمال كان النص فيها غير جاهز، فكنا نبدأ التصوير دون معرفة تفاصيل المشاهد القادمة أو حتى طبيعة الشخصيات بشكل كامل، وهذا يفسد الإحساس بالعمل ويؤثر سلبًا على جودة الإنتاج."
عندما سُئلت عن شعورها تجاه المنتجين والمخرجين الذين كانوا مقربين من عائلتها، أوضحت سحر رامي أنها لا تشعر بالخذلان أو نكران الجميل، قائلة: "هذه الفكرة ليست في قاموسي، ولم أفكر أبدًا بهذه الطريقة."


 

محمد موسى الفنانة سحر رامي ضعف النصوص

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