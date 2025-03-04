وزيرا دفاع اسرائيل وأمريكا: ايران تمثل تهديدا للامن الاقليمي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، واتفقا على العمل معًا لمواجهة هذا التحدي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر البنتاغون، شدد هيغسيث على التزام الولايات المتحدة الكامل بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن واشنطن ستزود إسرائيل بالأسلحة التي لم تحصل عليها سابقًا، معتبرًا ذلك ضروريًا في ظل ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تواجهه إسرائيل.



من جانبه، أعرب كاتس عن تقديره للدعم الأمريكي المستمر، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديدات الإيرانية.

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشير تقارير استخباراتية إلى أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التهديدات الإيرانية، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها طهران.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تواصل إيران تعزيز قدراتها النووية، مما يزيد من المخاوف الإقليمية والدولية بشأن استقرار المنطقة.