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1000 جنيه هدية من الدولة لهذه الفئة.. واتحاد العمال : خطوة لتحسين أوضاعهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

1000 جنيه هدية من الدولة لهذه الفئة.. واتحاد العمال : خطوة لتحسين أوضاعهم

منحة العمالة غير المنتظمة المرتقبة في عيد الفطر
منحة العمالة غير المنتظمة المرتقبة في عيد الفطر
ياسمين القصاص

تستعد وزارة العمل لإطلاق منحة خاصة بـ العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر 2025، حيث من المتوقع أن تبدأ مديريات العمل في صرف المنحة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان. 

منحة العمالة غير المنتظمة بعيد الفطر

وتأتي هذه المنحة في إطار حرص الوزارة على دعم هذه الفئة من العمال الذين يعملون في وظائف مؤقتة وغير ثابتة، والذين يواجهون صعوبة في الحصول على دخل مستمر.

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن وزارة العمل قررت زيادة المنحة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة العمل تصرف دائما المنح المالية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.

وتبلغ قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر 1000 جنيه، وهي مبلغ يستحقه كل فرد من أفراد هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها. 

وتم وضع هذه الضوابط والإجراءات تحت إشراف وزارة العمل والإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تقتصر الاستفادة من المنحة على العمالة المسجلة بشكل رسمي في قاعدة بيانات مديريات العمل، والذين تم حصرهم من قبل مفتشي الوزارة.

ضوابط صرف المنحة  في عيد الفطر

وجاءت التفاصيل والضوابط الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، لعيد الفطر 2025، وتقدر بـ1000 جنيه وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل كما يلي:

- صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة 2025 بمناسبة عيد الفطر 1446 هجرية 2025 ميلادية.

- تعد منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر هي المنحة الثالثة، خلال العام الجاري وذلك بعد صرف منحتي عيد الميلاد المجيد أول يناير، ومنحة شهر رمضان.

- الفئات المستحقة هي كل العمالة المسجلة رسميا لدى الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

- قيمة منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة 2025 تبلغ 1000 جنيه.

- صرف المنحة في شهر مارس الجاري قبل حلول عيد الفطر المبارك بفترة كافية.

عدد منح العام للعمالة غير المنتظمة يبلغ 6 منح.

 - تصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه في كل منحة لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. 

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

كما نرصد لكم مناسبات صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتي جاء كالتالي: 

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد العمال.

العمالة غير المنتظمة شهر رمضان عمال مصر وزارة العمل منح العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر

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