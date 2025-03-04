قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسي الليبي: تهجير سكان غزة يتناقض مع الأديان والشرعية الدولية
غلق باب التقديم في مسابقة 25 ألف معلم 27 مارس| ننشر الرابط والشروط
منى فاروق ودونجا| اعترافات إمام عاشور لرامز إيلون مصر
مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية.. ناثان آكي يخضع لجراحة ويبدأ رحلة التعافي
ولي عهد الكويت: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وقومي
علي جمعة يكشف مفاجأة: لو كان دارون صح لماذا لم يتحول قرد إلى إنسان
هل صيام من لا يصلي باطل أم صحيح؟.. اعرف الحكم الشرعي
عندي غزالة .. رامز جلال يجبر إمام عاشور على الغناء إيلون مصر
حافي القدمين .. إمام عاشور يطارد رامز جلال | شاهد
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. الثلاثاء
من القاهرة.. مصر تطرح خطة شاملة لإعمار غزة والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني خلال القمة العربية
آلاف الجنيهات للبسطاء .. مدفع رمضان يدخل الفرحة على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: القضية الفلسطينية ستظل حجر الزاوية في الأمن القومي العربي المشترك

النائبة الدكتورة نيفين حمدي
النائبة الدكتورة نيفين حمدي
حسن رضوان

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مصر برؤية قيادتها الرشيدة نجحت في توجيه أنظار على المستويين العربي والدولي إلى توقيت انعقاد القمة غير العادية، لطرح الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله،  مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل حجر الزاوية في الأمن القومي العربي.


وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الي الخطة والرؤية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تمثل خطوة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عبر توفير سكن مؤقت للنازحين، وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة القطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية لضمان أمن واستقرار غزة،  في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع جراء الحصار والدمار الناتج عن الاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن توقيت انعقاد القمة هام للغاية نظرا لتصاعد الجانب الإسرائيلي عدوانه بعرقله دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مما يتطلب اعلان وتوحيد موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في المستقبل، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وشددت نيفين حمدي علي أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة العربية الطارئة  والتي أعلن خلالها رفضه القاطع للاعتداءات على المسجد الأقصي وما نشهده من عنف متكرر على الشعب الفلسطيني الشقيق، وقوله أن القدس ليست مدينة ولكنها رمز لهويتنا، لافته الي أهمية دعوة الرئيس القادة العرب حينما قال علينا أن نتحد جميعًا للتوصل للأمن والاستقرار المنشود وننظر لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للوصول لحل عادل وفق القرارات والشرعية الدولية، مؤكدة أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني لدعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني.


وكشفت القيادية بحزب حماة الوطن، عن مخرجات القمة العربية  الطارئة والتي تتمثل في تنسيق وتعزيز الجهود العربية المشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها،مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي وهو ما أثبتته مواقفها الداعمة والمساندة للأشقاء منذ بدء العدوان حتي وقتنا الحالي وحرصها على توفير كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لشعب غزة، في موقف إنساني اخوي شهد له العالم أجمع.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الهيئة البرلمانية النائبة الدكتورة نيفين حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

تحول بنكي بالخطأ

ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

بالصور ..ملعب المقاولون مستعد لاستقبال مباراة الزمالك وإنبي بالدوري

نيمار

أول تعليق من سانتوس البرازيلي على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

بنفيكا

ضربة موجعة لبنفيكا.. دي ماريا خارج موقعة برشلونة في دوري الأبطال بسبب الإصابة

بالصور

هتطلع من رمضان من غير وزن زيادة.. أتبع هذه الخطوات

طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان

لا غنى عنها في رمضان .. أهم عناصر غذائية يجب توافرها فى وجبة الإفطار

عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان

لو معاك 100 ألف جنيه .. احسب الفوايد من شهادات البنك الأهلي بالعائد الشهري

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي

السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد الصلة القوية بينهم

الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي

فيديو

داليا مصطفى

مش هعيش مع راجل بيضـــربني.. مفاجآت تكشفها داليا مصطفى في حبر سري

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد