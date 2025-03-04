قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسي الليبي: تهجير سكان غزة يتناقض مع الأديان والشرعية الدولية
غلق باب التقديم في مسابقة 25 ألف معلم 27 مارس| ننشر الرابط والشروط
منى فاروق ودونجا| اعترافات إمام عاشور لرامز إيلون مصر
مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية.. ناثان آكي يخضع لجراحة ويبدأ رحلة التعافي
ولي عهد الكويت: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وقومي
علي جمعة يكشف مفاجأة: لو كان دارون صح لماذا لم يتحول قرد إلى إنسان
هل صيام من لا يصلي باطل أم صحيح؟.. اعرف الحكم الشرعي
عندي غزالة .. رامز جلال يجبر إمام عاشور على الغناء إيلون مصر
حافي القدمين .. إمام عاشور يطارد رامز جلال | شاهد
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. الثلاثاء
من القاهرة.. مصر تطرح خطة شاملة لإعمار غزة والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني خلال القمة العربية
آلاف الجنيهات للبسطاء .. مدفع رمضان يدخل الفرحة على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل النص الحلقة 4 .. صدقي صخر يحقق في أول حادث سرقة

مسلسل النص
مسلسل النص
محمد نحلة

بدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) التحقيق في اول حوادث النشل التي حدثت في تياترو الراقصة درية التي تعبتر اول عمليات النص (احمد امين) ويبدأ الصاغ علوي (صدقي صخر) في التفكير في طريقة للانخراط لعالم النشالين.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركه فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما. 
فيلم قفلة من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي.

وفي سياق آخر، وعرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم .

وتعد احدث اعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

النص مسلسل النص الصاغ علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

تحول بنكي بالخطأ

ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية

ترشيحاتنا

الإمارات

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

ارشيفي

إعلان هام من الجيش الأردني بشأن عدد من أطفال غزة

بوتين

الكرملين: بوتين وافق على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

بالصور

هتطلع من رمضان من غير وزن زيادة.. أتبع هذه الخطوات

طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان

لا غنى عنها في رمضان .. أهم عناصر غذائية يجب توافرها فى وجبة الإفطار

عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان

لو معاك 100 ألف جنيه .. احسب الفوايد من شهادات البنك الأهلي بالعائد الشهري

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي

السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد الصلة القوية بينهم

الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي

فيديو

داليا مصطفى

مش هعيش مع راجل بيضـــربني.. مفاجآت تكشفها داليا مصطفى في حبر سري

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد