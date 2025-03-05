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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة
مصطفى الرماح

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات ، سلاح نارى" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها ، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش ، الهيروين" – بندقية آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية .

القليوبية قوات الشرطة إطلاق النيران عنصر إجرامى

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