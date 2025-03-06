5 طرق للوقاية من مرض السكرى ..تعرف عليها



مرض السكري أصبح أحد أكثر الأمراض شيوعا بالحياة، ويتسبب في إحداث فوضى في حياة المصاب إذا لم يتم التحكم فيه جيدًا في الوقت المناسب، حيث تؤثر مستويات السكر في الدم غير المنضبطة وغير الخاضعة للرقابة على عمل الأعضاء المختلفة، كما تسبب أمراضًا أخرى مختلفة مثل مشاكل القلب وفقدان البصر ومشاكل الكلى.



هناك طرق يمكن اتباعها للوقاية من مرض السكري،وفقا لموقع هيلثي لاين..



1-إنقاص الوزن



توصي جمعية السكري الأمريكية بأن يفقد الأشخاص المصابون بمقدمات السكري ما لا يقل عن 7-10% من أوزانهم لمنع تطور المرض، حيث أن المزيد من فقدان الوزن سيترجم إلى فوائد أكبر، لذلك من الأفضل تحديد هدف إنقاص الوزن والعمل على تحقيقه.2-الأنشطة البدنية



ممارسة التمارين الرياضية من الأنشطة الهامة ليس فقط للحفاظ على اللياقة والصحة، ولكن أيضًا للابتعاد عن الأمراض مثل مرض السكري، فلا تساعد التمارين الرياضية في فقدان الوزن فحسب، بل إنها تزيد أيضًا من الحساسية تجاه الأنسولين وتمنع العديد من الأمراض الأخرى.3-تناول الأطعمة الصحية



اتباع نظام غذائي جيد وصحي مليء بالتغذية السليمة لا يساعد الجسم على الحفاظ على لياقته فحسب، بل يوفر مصادر الطاقة التي تساعد على التخلص من مرض السكري، وتحتوي الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات على فيتامينات ومعادن وكربوهيدرات، حيث تعمل على تعزيز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بداء السكري.4-الإقلاع عن التدخين



بحسب الصحيفة، التدخين والتبغ هما ألد أعداء الجسم، حيث إن النيكوتين الموجود في التبغ يقتل خلايا الجسم السليمة ويسبب ضررًا للأعضاء أيضًا.5-شرب كمية وفيرة من الماء



شرب كمية وفيرة من الماء بدلًا من المشروبات الأخرى يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.